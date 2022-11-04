الجابر هداف العرب التاريخي بالمونديال

يعتبر سامي الجابر مهاجمًا غير تقليدي في تاريخ الكرة السعودية والعربية، بل كان لاعبًا يملك كل مقومات المهاجم العالمي في منطقة الـ 18 والانطلاق في المساحات، يلعب بقدميه بنفس الكفاءة في التسديد والتمرير ويجيد ضربات الرأس وفنون المراوغة وتجاوز المدافعين في المساحات ونتيجة لسرعاته العالية في الانطلاق كالسهم نحو مرمى المنافسين استطاع أن يكون صاحب بصمات مميزة مع المنتخب السعودي بتاريخ المونديال.

احتفاء الفيفا

قال الحساب الرسمي لكأس العالم عبر موقع “تويتر”: “سامي الجابر هو أكثر لاعب عربي سجل أهدافًا في تاريخ فيفا كأس العالم.. 3 أهداف لأسطورة المنتخب السعودي في المونديال”.

أهداف الجابر

يتصدر النجم السعودي السابق، سامي الجابر، ترتيب هدافي العرب في كأس العالم برصيد ثلاثة أهداف، إذ سجل هدفه الأول من ركلة جزاء أمام المغرب في مونديال 1994 والذي كان في أمريكا.

أما الهدف الثاني للجابر، فكان في مرمى جنوب إفريقيا في مونديال فرنسا عام 1998، وجاء من ركلة جزاء أيضًا، في حين كان الهدف الثالث له، في مرمى المنتخب التونسي في كأس العالم 2006 بألمانيا.

مشاركات العرب

شاركت المنتخبات العربية في 12 نسخة من كأس العالم وسجلوا 50 هدفًا في تاريخ مشاركاتهم، إذ كان أول أهدافهم عن طريق اللاعب المصري عبدالرحمن فوزي عام 1934، وآخرها عبر لاعب الأخضر السعودي سالم الدوسري في مونديال روسيا 2018، حينما خطف هدفًا قاتلًا في الوقت بدل الضائع لمنتخب بلاده على المنتخب المصري، لتفوز السعودية بهدفين مقابل هدف وحيد.