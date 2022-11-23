الجارديان: المنتخب السعودي قلب المجموعة الثالثة رأسًا على عقب في 8 دقائق

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على الفوز التاريخي للمنتخب السعودي أمام الأرجنتين في كأس العالم.

وقالت الجارديان في تقريرها: إن هناك قصة صادمة شهدها كأس العالم في نسخته الحالية بقطر، وتبدأ عندما صنع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جزءًا صغيرًا من التاريخ لبلاده ولكنه انتهى بلاعبي المنتخب السعودي الذين أحدثوا أحد أعظم المفاجآت في تاريخ المسابقة.

أعظم لحظة في تاريخ الكرة:

وذكر التقرير أن منتخب الأرجنتين وصل كواحد من المرشحين لكأس العالم ولم يخسر في 36 مباراة وخاض مع ميسي مهمة لتزيين مسيرته التاريخية بالفوز بالتتويج وتقدموا بعد 10 دقائق من ركلة جزاء من نجمهم البالغ من العمر 35 عامًا، ولكن تسديدة رائعة من سالم الدوسري، جعلته يقدم أعظم لحظة في تاريخ كرة القدم السعودية.

ونقل التقرير صورة لما جرى من احتفال بالهدف، حيث نزل اللاعبون والمدربون والطاقم الفني والقائد سلمان الفراج، إلى أرض الملعب عندما أطلق الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش صافرته بعد 14 دقيقة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليتعالى هتاف تشجيع الجماهير السعودية من كل صوب.

ميزة مذهلة:

ورأت الصحيفة البريطانية أن هناك ميزة مذهلة لدى المنتخب السعودي حيث كان اللاعبون يلعبون بلا كلل وخطرين وفي مستوى بدني عالٍ ومنظمين بشكل ممتاز في الشوط الثاني، حيث قاد قلب الدفاع حسن تمبكتي مقاومة حماسية ليتم تسجيل هدف الفوز الذي وصفته بأنه “رائع”.

وبحسب الجارديان، أن عدم قدرة الأرجنتين على جعل هيمنتها مؤثرة في الشوط الأول جعلت المنتخب السعودي يغادر بين الشوطين بأمل ليعود في الشوط الثاني بقوة هجومية لا يمكن التعرف عليها و”قلبوا المباراة” بل وقلبوا الأرجنتين والمجموعة الثالثة رأسًا على عقب في غضون 8 دقائق من بداية الشوط الثاني.

وبعدها تقدم المنتخب السعودي بهدف جدير بمرحلة كأس العالم من حذاء ميسي لكنه جاء من القدم اليمنى لسالم الدوسري.

ووصفت الصحيفة محاولات الأرجنتين لتجنب الإذلال المدمر بأنها كانت ناتجة في الغالب عن اليأس لتنتهي المباراة بفوز تاريخي للمنتخب السعودي.