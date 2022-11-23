الجالية الآسيوية تنظم مسيرات احتفالًا بفوز المنتخب السعودي

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لاحتفال الجالية الآسيوية، بفوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات كأس العالم.

وأبان الفيديو، تنظيم مسيرات كبيرة من مشجعي الجالية الآسيوية، احتفالًا بفوز الأخضر، رافعين علم المملكة، ومرددين عبارات حماسية.

حصد 3 نقاط

وفاز المنتخب السعودي، على منتخب الأرجنتين في المباراة التي جمعتهما، أمس الثلاثاء، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم 2022 والتي تقام على إستاد لوسيل بقطر.

وبهذا الفوز حصد المنتخب السعودي 3 نقاط تاريخية في بداية مشواره بكأس العالم، فيما تلقى منتخب الأرجنتين خسارته الأولى في المجموعة الثالثة.

وفجر المنتخب السعودي مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الأرجنتيني (2/ 1) في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في نهايات بطولة كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022”.

وحوَّل الأخضر تأخره بهدف في الشوط الأول إلى تقدم بهدفين مع بداية الشوط الثاني حيث سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 10 من ضربة جزاء ثم أدرك صالح الشهري، التعادل بالدقيقة 48 وبعدها أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 53 من الشوط الثاني.

ويعتبر الأخضر السعودي أول منتخب آسيوي يسجل هدفين على الأرجنتين في مباراة واحدة في التاريخ.

وسيلعب المنتخب السعودي ضد بولندا في 26 نوفمبر الحالي، بينما سيواجه المنتخب المكسيكي في 30 من الشهر ذاته.