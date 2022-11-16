الجزائر تغلق قناة بثت مشاهد خادشة للحياء

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كشفت وكالة الأنباء الجزائرية أن سلطة تنظيم القطاع السمعي البصري في البلاد أمرت بإغلاق تلفزيون خاص بعد بثه فيلمًا يحتوي على مشاهد اعتبرت خادشة للحياء.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن سلطة ضبط السمعي البصري قررت الوقف الفوري والنهائي لقناة الأجواء، حيث اتخذ القرار بعد قيام التلفزيون مساء الأحد ببث “محتوى خادش للحياء ومشاهد تتنافى والقيم الاجتماعية.
وتمت الإشارة إلى أن قناة الأجواء بثت مساء الأحد فيلمًا أمريكيًّا يتضمن مشاهد اعتبرت أنها تشكل “خروقات مهنية وأخلاقية”، وتتنافى مع “احترام خصوصيات المجتمع الجزائري وكذا متطلبات الآداب العامة”.
من جانبها، أقرت القناة الخاصة التي تبث من لندن، عبر صفحتها في “فيسبوك”، بأنها ارتكبت “خطأ فادحًا”، واعتذرت لمشاهديها ولكل الجزائريين الذين ودعتهم.