الجماز: إدارة النصر صدّرت أوهامًا بخصوص قضية حمدالله

وجّه الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز عتابًا لإدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، وذلك بعد الكشف بشكل نهائي عن قرارات قضية أصفر الرياض ضد لاعبه السابق المغربي عبدالرزاق حمدالله.

لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم كانت قررت يوم 2 أغسطس الماضي إيقاف حامد البلوي إداري نادي الاتحاد السابق وتغريمه 300 ألف ريال بسبب تورطه في قضية التسجيلات مع حمدالله، كما أن العميد سيدفع فقط 800 ألف ريال بواقع 300 ألف ريال على حمدالله يتكفل بها العميد كون اللاعب على ذمته، ونصف مليون ريال غرامة على النادي بعد توقيعه مع اللاعب المغربي قادمًا من النصر.

ومع توالي توابع القضية، صادق المركز على تثبيت العقوبات السابقة بجانب تخفيض مدة إيقاف النجم المغربي من 4 أشهر إلى 12 يومًا.

جماهير النصر الضحية

وقال الجماز: ” جمهور النصر كان ضحية استغفال من قبل إعلامه وناديه في قضية حمدالله، اللاعب لم يتوقف كان 4 شهور وأصبح الآن 12 يومًا كأنه في راحة قبل المباريات”.

وأضاف الجماز: ” سمعنا هنا وهناك أن اللاعب المغربي سيدفع 84 مليون ريال قيمة الشرط الجزائي وسوف يتم ترحيله من المملكة وهذا لم يحدث، أين الدقة؟!، إدارة النصر صدرت أوهامًا بخصوص قضية اللاعب”.

حمدالله في المونديال

وسيشارك اللاعب المغربي بصورة طبيعية مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022، حيث يتواجد المنتخب المغربي في المجموعة السادسة مع منتخبات بلجيكا وكرواتيا وكندا.