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ظهرت بشكل مميز في التصفيات

الجماهير: السعودية الحصان الأسود لمونديال 2022

2022-11-15 الساعة 12:32
الجماهير: السعودية الحصان الأسود لمونديال 2022
المواطن - مروة نبيل

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تأمل الجماهير في ظهور منتخب السعودية الأول لكرة القدم بشكل مميز في نهائيات كأس العالم 2022، في ظل المستوى المميز الذي ظهر عليه خلال التصفيات.

الحصان الأسود بالمونديال

وحفز حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الجماهير قبل انطلاق البطولة، ووجه سؤالًا إليهم، وقال: “الحصان الأسود لكأس العالم قطر 2022 سيكون؟”.

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وتفاعلت الجماهير مع تغريدة حساب كأس العالم فيفا، وتوقع البعض أن يحقق منتخب السنغال مفاجأة، وذهب البعض لاختيار هولندا وإنجلترا، وتوقع آخرون تتويج الأرجنتين، فيما جاءت غالبية التوقعات العربية لمنتخب السعودية.

وكتب أحمد: “عندي إحساس قوي هيكون منتخب السعودية هو الحصان الأسود”، وقال يونس: “المعطيات تقول السنغال أو تونس وأتمنى السعودية”، وعلق تركي الدوسري قائلًا: “الأخضر وتذكروا كلامي جيدًا”.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

السعودية بالتصفيات

وخطف الأخضر الأنظار خلال مشواره نحو التأهل لكأس العالم، وحقق العديد من الأرقام القياسية في تاريخ مشاركاته بالتصفيات، أبرزها الفوز على أستراليا للمرة الأولى بالتصفيات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتواجد الأخضر بالمجموعة الثالثة في المونديال، وسيبدأ مشواره يوم 22 نوفمبر، بمواجهة قوية ضد الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم بولندا على ملعب المدينة التعليمية، يوم 26، ثم المكسيك، يوم 30، على ملعب لوسيل.

الأخضر - منتخب السعودية
لاعبو المنتخب

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