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في أول لقاء لـ المنتخب السعودي بمونديال 2022

الجماهير السعودية تحتشد بمحيط استاد لوسيل قبل لقاء الأرجنتين

2022-11-22 الساعة 11:44
الجماهير السعودية تحتشد بمحيط استاد لوسيل قبل لقاء الأرجنتين
المواطن - الرياض

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احتشدت الجماهير السعودية، منذ صباح اليوم الثلاثاء، في محيط استاد لوسيل قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام الأرجنتين ضمن مواجهات دور المجموعات بمونديال 2022 والمقام في قطر حالياً وحتى الـ 18 من ديسمبر المقبل.

ونشرت قنوات الكاس القطرية، اليوم الثلاثاء، لقطات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر للأجواء الحماسية التي انتابت الجماهير السعودية قبل اللقاء الذي يتبقى على انطلاقه نحو ساعتين.

المباراة الأولى

ويبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عند الواحدة ظُهر اليوم، مشاركته في بطولة كأس العالم قطر 2022 والتي تستمر حتى الـ 18 من ديسمبر المقبل، حين يواجه نظيره الأرجنتيني لحساب المجموعة الثالثة بالجولة الأولى.

ويلتقي الصقور (الأخضر) بـ التانجو على أرض ملعب لوسيل المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة، وسط مساندة ودعم من قبل الحضور الجماهيري الكبير المتوقع.

صقور الأخضر

ويعول المنتخب السعودي على خدمات القائد المحنك سلمان الفرج حال مشاركته باللقاء وسالم الدوسري والمهاجم فراس البريكان لتقديم الكثير في هذا اللقاء لتحقيق نتيجة إيجابية.

ومن المتوقع غياب اللاعب رياض شراحيلي عن اللقاء؛ إذ يخضع لتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي، ويأمل الأخضر بتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم، وتجاوُز عثرة بداية مونديال روسيا 2018.

في الجانب الأرجنتيني يغيب اللاعب جويدو رودريجيز، لاعب الوسط؛ بسبب إصابته بنزلة برد؛ أجبرته على الغياب عن تدريبات منتخب بلاده.

مؤازرة جماهيرية

شهدت منطقة البيت السعودي الاستعدادات الأخيرة لجماهير الأخضر قبل التوجه لملعب لوسيل لمؤازرة المنتخب السعودي الأول في مواجهة الأرجنتين اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وشهدت ساحة البيت الأخضر الترتيبات الأخيرة لمجلس جماهير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

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