الجماهير السعودية : محمد العويس حطم أسطورة ميسي

أشاد الجمهور السعودي والعربي، بما قدمه محمد العويس حارس مرمى المنتخب السعودي، وتصديه لفرص أهداف محققة من جانب الأرجنتين، في أول مباراة له ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2022.

رجل المباراة

وأكد المغردون تألق محمد العويس أمام الأرجنتين الذي نال لقب رجل المباراة بكل جدارة، نظرًا لتمكنه من حرمان ليونيل ميسي وزملائه من تسجيل أهداف للأرجنتين وكرات خطيرة.

وقال مغرد: “لا تحاول يا ميسي العويس لن يسمح لك”، وأضاف آخر: “محمد العويس من النماذج المشرقة لمعاني البطولة.. بطل وكفو وما قصر”.

تحطيم تاريخ ميسي

وأشار آخر: “محمد العويس حطم تاريخ ميسي.. ألف ألف مبروك يا أحبابنا وأشقاءنا صقور الصحراء أمتعتونا بأدائكم الذي خطف القلوب وأرعب الخصوم”.

فيما قال مغرد: “أرجنتين قد أمست هباءً.. بما لاقته من أيدي العويس ترى البرغوث منه يعض نابًا ويصرخ يا لثار أبي قبيس!”.

الأخضر يحرج ميسي ورفاقه

ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في إبهار العالم، والفوز على منتخب الأرجنتين بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وفي الشوط الأول، كان ليونيل ميسي أحرز هدف التقدم لـ منتخب الأرجنتين في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

هدف صالح الشهري

وفي الشوط الثاني، كشر الأخضر عن أنيابه الهجومية ليُضيف الهدف الأول عبر صالح الشهري في الدقيقة الـ48، ثم بعدها عزز سالم الدوسري من تقدم الأخضر بالهدف الثاني من تصويبة قوية في الدقيقة الـ53، لتنتهي المباراة بفوز الأخضر بنتيجة 2-1.