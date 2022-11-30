الجماهير السعودية من سواق واقف: شيلوها شيلة والفوز الليلة

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احتشدت الجماهير السعودية، اليوم الأربعاء، في سوق واقف في قطر، قبل ساعات من لقاء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره المكسيكي المقرر له العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.
#من_المونديال | بدر رافع محاط بالجماهير السعودية في سوق واقف👏🏻!#كأس_العالم_2022 | #SSC pic.twitter.com/VrjzVSx3qeقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 30, 2022
وتفاءلت الجماهير السعودية وفقًا لتقرير مصور منشور على حساب شركة الرياضة السعودية وقناة ssc، اليوم الأربعاء: وهتفت الجماهير المحتشدة شيلوها شيلة والفوز الليلة.
وقدم أحد الجماهير كل الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على رعايتهما الكريمة والدعم الكبير للمنتخب السعودي في مونديال 2022.
ويسعى الأخضر لتكرار مونديال إنجاز مونديال أمريكا 1994 حين تأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يخسر في دور الـ16 أمام السويد بـ 3/ 1.