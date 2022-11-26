الجماهير السعودية : واثقون من قدرة الأخضر على الصعود

الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة
أكدت فئات عريضة من جماهير منتخب السعودية على ثقتها الكبيرة في تأهل الأخضر إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022، رغم الخسارة اليوم من منتخب بولندا.
الخسارة لن تؤثر على العزيمة والطموح ❌قد يهمّك أيضاً
الجماهير السعودية واثقة في قدرات منتخبها على الصعود للدور الثاني 💪🇸🇦@SaudiNT | #كأس_العالم_FIFA | #قطر202 pic.twitter.com/CrmLrFkcWl
— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 26, 2022
ونشر الحساب الرسمي لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” في “تويتر” بعض من كلمات جماهير الأخضر عقب الخسارة من بولندا حيث قال البعض منهم: “نثق كثيرًا في منتخبنا وراح يبيض وجهينا أمام المكسيك”.
وقال البعض الآخر: ” الحظ كان ضدنا وكنا أفضل من بولندا ولكن الوعد أمام المكسيك الأربعاء المقبل”.
ويملك المنتخب السعودي 3 نقاط حتى الآن، وضعته في المركز الثاني مؤقتًا في المجموعة الثالثة، وذلك بعد فوز على الأرجنتين وخسارة من بولندا.
ويتواجد أمام الأخضر طريقتان للتأهل، إما بالفوز على المكسيك والوصول للنقطة السادسة والتأهل مباشرة إلى دور ثمن النهائي أو التعادل مع المكسيك بشرط خسارة بولندا أمام الأرجنتين في الجولة الثالثة يوم الأربعاء المقبل.
وسوف تُقام مباراة منتخب السعودية أمام المكسيك، ومباراة بولندا ضد الأرجنتين في نفس التوقيت مساء الأربعاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.
وسيغيب عن مباراة المكسيك كل من سلمان الفرج وياسر الشهراني للإصابة، بينما يغيب عبدالإله المالكي عن المباراة بسبب تلقيه بطاقة صفراء في مباراة بولندا اليوم.
ويترقب الجمهور السعودي حاليًا مباراة الأرجنتين ضد المكسيك لمعرفة النتيجة النهائية للقاء، ووضع الأخضر قبل مواجهة المكسيك في ثالث جولات دور المجموعات.