الجماهير السعودية : واثقون من قدرة الأخضر على الصعود

أكدت فئات عريضة من جماهير منتخب السعودية على ثقتها الكبيرة في تأهل الأخضر إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022، رغم الخسارة اليوم من منتخب بولندا.

ونشر الحساب الرسمي لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” في “تويتر” بعض من كلمات جماهير الأخضر عقب الخسارة من بولندا حيث قال البعض منهم: “نثق كثيرًا في منتخبنا وراح يبيض وجهينا أمام المكسيك”.

وقال البعض الآخر: ” الحظ كان ضدنا وكنا أفضل من بولندا ولكن الوعد أمام المكسيك الأربعاء المقبل”.

منتخب السعودية في الوصافة

ويملك المنتخب السعودي 3 نقاط حتى الآن، وضعته في المركز الثاني مؤقتًا في المجموعة الثالثة، وذلك بعد فوز على الأرجنتين وخسارة من بولندا.