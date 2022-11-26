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قبل مواجهة المكسيك الحاسمة

الجماهير السعودية : واثقون من قدرة الأخضر على الصعود

2022-11-26 الساعة 10:27
الجماهير السعودية : واثقون من قدرة الأخضر على الصعود
المواطن - محمد سمعه

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أكدت فئات عريضة من جماهير منتخب السعودية على ثقتها الكبيرة في تأهل الأخضر إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022، رغم الخسارة اليوم من منتخب بولندا.

ونشر الحساب الرسمي لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” في “تويتر” بعض من كلمات جماهير الأخضر عقب الخسارة من بولندا حيث قال البعض منهم: “نثق كثيرًا في منتخبنا وراح يبيض وجهينا أمام المكسيك”.

وقال البعض الآخر: ” الحظ كان ضدنا وكنا أفضل من بولندا ولكن الوعد أمام المكسيك الأربعاء المقبل”.

منتخب السعودية في الوصافة

ويملك المنتخب السعودي 3 نقاط حتى الآن، وضعته في المركز الثاني مؤقتًا في المجموعة الثالثة، وذلك بعد فوز على الأرجنتين وخسارة من بولندا.

ويتواجد أمام الأخضر طريقتان للتأهل، إما بالفوز على المكسيك والوصول للنقطة السادسة والتأهل مباشرة إلى دور ثمن النهائي أو التعادل مع المكسيك بشرط خسارة بولندا أمام الأرجنتين في الجولة الثالثة يوم الأربعاء المقبل.

الحسم أمام المكسيك

وسوف تُقام مباراة منتخب السعودية أمام المكسيك، ومباراة بولندا ضد الأرجنتين في نفس التوقيت مساء الأربعاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

وسيغيب عن مباراة المكسيك كل من سلمان الفرج وياسر الشهراني للإصابة، بينما يغيب عبدالإله المالكي عن المباراة بسبب تلقيه بطاقة صفراء في مباراة بولندا اليوم.

ويترقب الجمهور السعودي حاليًا مباراة الأرجنتين ضد المكسيك لمعرفة النتيجة النهائية للقاء، ووضع الأخضر قبل مواجهة المكسيك في ثالث جولات دور المجموعات.

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