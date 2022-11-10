الجماهير تتمنى انضمام حمدالله لمنتخب المغرب

أعربت الجماهير عن تمنياتها بانضمام مهاجم فريق الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله إلى قائمة منتخب المغرب الأول لكرة القدم في كأس العالم 2022.

تواجد حمدالله

ووجه حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، سؤالًا إلى الجماهير، وقال: “منتخب المغرب يستعد للإعلان عن قائمته لمونديال قطر 2022.. من اللاعب الذي تتمنى تواجده في القائمة؟”.

وتفاعلت الجماهير مع التغريدة، وذهبت جميع الترشيحات إلى عبدالرزاق حمدالله، حيث أكدوا أهمية تواجده مع منتخب المغرب، نظرًا لخبراته الكبيرة، بجانب تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

وقال خالد البكر: “ضروري حمدالله.. حاجز 3 مباريات للمغرب لازم تكتمل بوجوده”، وكتب الساطي: “عبدالرازق كل الوطن العربي ينتظره”، وتابع محمد: “لا نتمنى وجود عبدالرزاق، بل أصبح الموضوع مؤكد بعد اعتذاره”.

وعلق آخر قائلًا: “عبدالرزاق استدعاؤه أصبح مسألة وقت لأنه مهم جدًا في التشكيلة الرسمية ومكانه موجود لأنه رأس حربة لا يوجد من سيلعب في مركزه”، وكتب صالح إبراهيم: “حمدالله ومعه 10 لاعبين”.

مجموعة المغرب

ويتواجد منتخب المغرب الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة بنهائيات كأس العالم 2022، والتي تضم؛ بلجيكا، كندا وكرواتيا، ويطمح أسود الأطلس في الظهور بشكل مميز وتحقيق نتائج إيجابية.