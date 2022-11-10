Icon

شاهد تكريم الوزير القصبي لإلهام شاهين ونادية الجندي Icon عصابة السلب في الرياض بقبضة الشرطة Icon حساب المواطن: 3 خطوات لتحديث المستندات Icon سفارة السعودية بهيوستن تغلق أبوابها بسبب نيكول Icon بدء إيداع دعم حساب المواطن Icon احذروا رسالة تويتر بلو: ينتهي حسابك للأبد Icon الصلاة على والدة الأمير متعب بن عبدالله عصر اليوم Icon قصة مريض نفسي تنتهي بالانتحار Icon نوع مزعج جدًا من التسول غير المباشر Icon تطبيق “تويو” الفائق يعلن عقد شراكة إستراتيجية مع “جيديا” لحلول الدفع المالية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
في قائمة كأس العالم 2022

الجماهير تتمنى انضمام حمدالله لمنتخب المغرب

2022-11-10 الساعة 10:31
الجماهير تتمنى انضمام حمدالله لمنتخب المغرب
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

أعربت الجماهير عن تمنياتها بانضمام مهاجم فريق الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله إلى قائمة منتخب المغرب الأول لكرة القدم في كأس العالم 2022.

تواجد حمدالله

ووجه حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، سؤالًا إلى الجماهير، وقال: “منتخب المغرب يستعد للإعلان عن قائمته لمونديال قطر 2022.. من اللاعب الذي تتمنى تواجده في القائمة؟”.

قد يهمّك أيضاً
Img

إصابة مواطن سقط من مرتفع جبلي في تبوك

Img

فوز صعب لباريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي

وتفاعلت الجماهير مع التغريدة، وذهبت جميع الترشيحات إلى عبدالرزاق حمدالله، حيث أكدوا أهمية تواجده مع منتخب المغرب، نظرًا لخبراته الكبيرة، بجانب تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

عبدالرزاق حمدالله
المهاجم المغربي – المصدر @ittihad

وقال خالد البكر: “ضروري حمدالله.. حاجز 3 مباريات للمغرب لازم تكتمل بوجوده”، وكتب الساطي: “عبدالرازق كل الوطن العربي ينتظره”، وتابع محمد: “لا نتمنى وجود عبدالرزاق، بل أصبح الموضوع مؤكد بعد اعتذاره”.

وعلق آخر قائلًا: “عبدالرزاق استدعاؤه أصبح مسألة وقت لأنه مهم جدًا في التشكيلة الرسمية ومكانه موجود لأنه رأس حربة لا يوجد من سيلعب في مركزه”، وكتب صالح إبراهيم: “حمدالله ومعه 10 لاعبين”.

عبدالرزاق حمدالله
المهاجم المغربي – المصدر @ittihad

مجموعة المغرب

ويتواجد منتخب المغرب الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة بنهائيات كأس العالم 2022، والتي تضم؛ بلجيكا، كندا وكرواتيا، ويطمح أسود الأطلس في الظهور بشكل مميز وتحقيق نتائج إيجابية.

منتخب المغرب
لاعبو المغرب

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

العراق تحقق في سرقة 2.5 مليار دولار
حصاد اليوم

العراق تحقق في سرقة 2.5 مليار دولار

حصاد اليوم
في اليوم العالمي للادخار كم رصيدك!
السعودية اليوم

في اليوم العالمي للادخار كم رصيدك!

السعودية اليوم
صالح الداود: الشباب والنصر سيتأثران بتوقف الدوري
الرياضة

صالح الداود: الشباب والنصر سيتأثران بتوقف الدوري

الرياضة
إنجازات وزارة الداخلية أمام زوار جيتكس 2022
السعودية اليوم

إنجازات وزارة الداخلية أمام زوار جيتكس 2022

السعودية اليوم
وظائف بمدينة الملك سلمان للطاقة
حصاد اليوم

وظائف بمدينة الملك سلمان للطاقة

حصاد اليوم
40 يومًا على نجم الأحيمر وبرودة الشتاء
السعودية اليوم

40 يومًا على نجم الأحيمر وبرودة الشتاء

السعودية اليوم
تقويم التعليم توقع 7 اتفاقيات للاعتماد المدرسي
السعودية اليوم

تقويم التعليم توقع 7 اتفاقيات للاعتماد المدرسي

السعودية اليوم
أرقام مهاجمي الأخضر قبل مونديال 2022
كأس العالم

أرقام مهاجمي الأخضر قبل مونديال 2022

كأس العالم