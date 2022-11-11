الجماهير تختار 3 بدلاء لـ سلمان الفرج

أصبحت مشاركة سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي في مباراة الأرجنتين بكأس العالم 2022 مهددة، وذلك بعد الكشف عن تفاصيل إصابته التي تعرض لها في مباراة آيسلندا الودية الأحد الماضي.

وكشف المنتخب السعودي أن الفرج يُعاني من إصابة في مفصل الكتف الأيسر حيث من المتوقع خضوعه لفترة راحة تتراوح من أسبوع إلى 14 يومًا، وهو الأمر الذي يُهدد مشاركته في مباراة الأرجنتين، في افتتاح لقاءات المنتخب السعودي في مونديال قطر.

بدلاء سلمان الفرج

ورشحت بعض من جماهير الكرة السعودية الثلاثي ” رياض شراحيلي لاعب أبها، عبدالإله المالكي لاعب الهلال، علي الحسن لاعب النصر” ليتواجد أحدهم بالتشكيل الأساسي للأخضر في المونديال بديلًا للفرج المصاب.

مباريات الأخضر

وسيواجه الأخضر نظيره منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء 22 نوفمبر في الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة في اللقاء الأول للمنتخبين ضمن مباريات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم.

ثم يواجه الأخضر منتخب بولندا في الجولة الثانية يوم 26 نوفمبر في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة من دور المجموعات بـ كأس العالم قطر 2022، ثم يختتم مبارياته بمواجهة المنتخب المكسيكي يوم 30 نوفمبر في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.