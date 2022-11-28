الجماهير تدعم الأخضر: الأربعاء ملحمة سعودية

موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي
تأمل الجماهير في مواصلة تألق الأخضر مع المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، وتجاوز عقبة منتخب المكسيك الأول لكرة القدم في مونديال قطر 2022.
ويواجه الأخضر المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم، مساء يوم الأربعاء المقبل، على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.
وقبل المواجهة المقبلة، يحتل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المركز الثالث في مجموعته بنهائيات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما تتذيل المكسيك الترتيب برصيد نقطة.
وتفاعلت الجماهير مع مواجهة الأخضر ضد المكسيك، ليصبح هاشتاق الأربعاء ملحمة سعودية ضمن قائمة الأكثر تداولًا في المملكة عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الاثنين.
وقال الإمبراطور: ” يوم الأربعاء ١١/٣٠.. ٣٥ مليون سعودي خلفكم”، وكتب حساب “نوف الهلالية”: “الفوز لنا بإذن الله تعالى.. تفاءلوا بالخير تجدوه”.
ونشر آخر صورة لرينارد، وعلق عليها قائلًا: “لآخر المشوار معاك يا أفضل مدرب”، وكتب ناصر سودان الشمري: “إن شاء الله نفرح بفوز الأخضر”.
ويطمح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم التأهل إلى منافسات دور الـ16 في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، خاصة أنه يملك أكثر من فرصة للصعود، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).