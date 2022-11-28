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قبل مواجهة المكسيك المرتقبة

الجماهير تدعم الأخضر: الأربعاء ملحمة سعودية

2022-11-28 الساعة 10:43
الجماهير تدعم الأخضر: الأربعاء ملحمة سعودية
المواطن - الرياض

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تأمل الجماهير في مواصلة تألق الأخضر مع المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، وتجاوز عقبة منتخب المكسيك الأول لكرة القدم في مونديال قطر 2022.

الأخضر يُلاقي المكسيك

ويواجه الأخضر المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم، مساء يوم الأربعاء المقبل، على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

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وقبل المواجهة المقبلة، يحتل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المركز الثالث في مجموعته بنهائيات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما تتذيل المكسيك الترتيب برصيد نقطة.

منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

الأربعاء ملحمة سعودية

وتفاعلت الجماهير مع مواجهة الأخضر ضد المكسيك، ليصبح هاشتاق الأربعاء ملحمة سعودية ضمن قائمة الأكثر تداولًا في المملكة عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الاثنين.

وقال الإمبراطور: ” يوم الأربعاء ١١/٣٠.. ٣٥ مليون سعودي خلفكم”، وكتب حساب “نوف الهلالية”: “الفوز لنا بإذن الله تعالى.. تفاءلوا بالخير تجدوه”.

جماهير المنتخب السعودي في كأس العالم
جماهير المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

ونشر آخر صورة لرينارد، وعلق عليها قائلًا: “لآخر المشوار معاك يا أفضل مدرب”، وكتب ناصر سودان الشمري: “إن شاء الله نفرح بفوز الأخضر”.

ويطمح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم التأهل إلى منافسات دور الـ16 في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، خاصة أنه يملك أكثر من فرصة للصعود، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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