الجماهير تدعم الدوسري: الفارس قد يسقط ولكنه يعود سالمًا

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حرصت الجماهير على دعم نجم الأخضر، سالم الدوسري قبل مباراة السعودية والمكسيك ضمن منافسات مونديال قطر 2022.
ووجهت الجماهير رسائل دعم إلى سالم الدوسري من خلال مقطع فيديو على حساب كأس العالم فيفا الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث أكدت ثقتها الكبيرة فيه؛ وقدرته على تجاوز ضياع ركلة الجزاء ضد بولندا.
وعلق حساب كأس العالم فيفا على رسائل الجماهير، قائلًا: “الفارس قد يسقط مرة، لكنه يعود سالمًا، وسالم الدوسري لا زال فارس الأخضر في أعين الجماهير”.
كما حرصت الجماهير عبر “تويتر”، على تحفيز سالم الدوسري قبل مباراة اليوم، وتوقعت الجماهير أن يكون سر الحسم، وسيقود منتخب السعودية الأول لكرة القدم للتعويض وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.
وكان سالم قد تألق خلال مباراة السعودية ضد الأرجنتين في الجولة الأولى من مونديال قطر، وتمكن من تسجيل هدف الفوز، قبل أن يهدر ركلة جزاء في لقاء بولندا؛ الذي خسره الأخضر بهدفين دون رد.
وتُقام مباراة السعودية والمكسيك على استاد لوسيل، مساء اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022 في قطر.
وقبل لقاء اليوم، يتواجد الأخضر في المركز الثالث بمجموعته بنهائيات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، متساويًا مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما يتذيل منتخب المكسيك الأول لكرة القدم الترتيب برصيد نقطة.