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أشادت بقدراته لقيادة هجوم الأخضر

الجماهير تدعم عبدالله رديف قبل المونديال

2022-11-06 الساعة 12:46
الجماهير تدعم عبدالله رديف قبل المونديال
المواطن - مروة نبيل

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أشادت الجماهير بمستوى مهاجم فريق الهلال، عبدالله رديف، مؤكدة أنه يستحق قيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022.

الأخضر بالمونديال

ويتواجد الأخضر في المجموعة الثالثة بالمونديال، وسيبدأ مشواره بمواجهة منتخب الأرجنتين على ملعب لوسيل، يوم 22 نوفمبر، ثم بولندا على ملعب المدينة التعليمية، يوم 26، ثم المكسيك، يوم 30، على ملعب لوسيل.

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لاعبو المنتخب – المصدر saff

دعم عبدالله رديف

وطرح نواف الآسيوي عبر حسابه الخاص على “تويتر”، تساؤلًا، وقال: “بعيدًا عن عاطفتك والميول؛ لو كان القرار لك من ستختار لقيادة هجوم المنتخب في كأس العالم: صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان وعبدالله رديف”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة نواف الآسيوي، ليصبح اسم عبدالله رديف ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية، اليوم الأحد، وتمنى البعض أن يكون اللاعب الهلالي الخيار الأول للفرنسي هيرفي رينارد في خط الهجوم.

عبدالله رديف
رديف

وأكدت الجماهير أن عبدالله رديف ظهر بشكل مميز مع المنتخبات المختلفة، ويستحق المشاركة سواء كأساسي أو بديل، فيما شدد البعض الآخر، على أن البريكان والشهري سيقودان الهجوم بشكل أساسي، مع الدفع باللاعب الحمدان.

صالح الشهري
الشهري – المصدر @SaudiNT

وأثنت الجماهير بالدور الكبير الذي لعبه البريكان والشهري في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وخبرة الحمدان أيضًا، الأمر الذي قد يدفع رينارد بمشاركة أحدهم على حساب رديف.

فراس البريكان
البريكان – المصدر fifa

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