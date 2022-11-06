الجماهير تدعم عبدالله رديف قبل المونديال

أشادت الجماهير بمستوى مهاجم فريق الهلال، عبدالله رديف، مؤكدة أنه يستحق قيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022.

الأخضر بالمونديال

ويتواجد الأخضر في المجموعة الثالثة بالمونديال، وسيبدأ مشواره بمواجهة منتخب الأرجنتين على ملعب لوسيل، يوم 22 نوفمبر، ثم بولندا على ملعب المدينة التعليمية، يوم 26، ثم المكسيك، يوم 30، على ملعب لوسيل.

دعم عبدالله رديف

وطرح نواف الآسيوي عبر حسابه الخاص على “تويتر”، تساؤلًا، وقال: “بعيدًا عن عاطفتك والميول؛ لو كان القرار لك من ستختار لقيادة هجوم المنتخب في كأس العالم: صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان وعبدالله رديف”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة نواف الآسيوي، ليصبح اسم عبدالله رديف ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية، اليوم الأحد، وتمنى البعض أن يكون اللاعب الهلالي الخيار الأول للفرنسي هيرفي رينارد في خط الهجوم.

وأكدت الجماهير أن عبدالله رديف ظهر بشكل مميز مع المنتخبات المختلفة، ويستحق المشاركة سواء كأساسي أو بديل، فيما شدد البعض الآخر، على أن البريكان والشهري سيقودان الهجوم بشكل أساسي، مع الدفع باللاعب الحمدان.

وأثنت الجماهير بالدور الكبير الذي لعبه البريكان والشهري في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وخبرة الحمدان أيضًا، الأمر الذي قد يدفع رينارد بمشاركة أحدهم على حساب رديف.