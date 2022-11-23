الجماهير حزينة لغياب سلمان الفرج

أثار نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، سلمان الفرج، قلق وحزن الجماهير، بعد خروجه مصابًا خلال مواجهة الأرجنتين اليوم.

إصابة سلمان الفرج

وتعرض سلمان الفرج لإصابة في القدم في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وشارك نواف العابد في الدقية الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليُغادر قائد الأخضر وبدا متأثرًا وحزينًا بسبب الإصابة.

وأكد المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة، صعوبة لحاق الفرج بأي مباراة أخرى في كأس العالم 2022، دون الكشف عن تفاصيل الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب.

الجماهير حزينة

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مع خبر إصابة سلمان الفرج، حيث أبدت حزنها الشديد، لخروجه مصابًا، وأعربت عن تخوفها من تأثر الأخضر سلبيًّا لغيابه عن المباريات المقبلة، وتمنوا الشفاء العاجل له.

وقال الإعلامي أحمد الفهيد: “المقاتلان السعوديان العظيمان.. سلمان الفرج وياسر الشهراني: سلامتكما من كل وجع.. الدعاء لكما بالشفاء التام، والقوة.. اللهم نعيمًا من الصحة لا ينفد”.

وكتب الإعلامي حمد الصويلحي: “رسميًّا.. غياب القائد الفرج عن المباريات المتبقية للأخضر في المونديال.. ألف لا بأس يا أبو محمد”، وقال يوسف الزهراني: “الفرج تحامل على إصابته من أجل المنتخب … ألف سلامة يا أبو محمد وترجع أفضل وأقوى”.