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بعد ظهور الأخضر بشكل مميز

الجماهير: رينارد أفضل مدرب في مونديال 2022

2022-11-27 الساعة 11:29
الجماهير: رينارد أفضل مدرب في مونديال 2022
المواطن - مروة نبيل

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يُقدم المنتخب السعودي مستوى مميزًا مع الفرنسي هيرفي رينارد، ما دفع الجماهير لاختياره أفضل مدرب في كأس العالم 2022 حتى الآن.

رينارد الأفضل

ووجه حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، سؤالًا إلى الجماهير، اليوم الأحد، وقال: “أفضل مُدرب في مونديال قطر 2022 حتى الآن.. هو؟”.

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رينارد
المدرب الفرنسي – المصدر @SaudiNT

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة حساب كأس العالم فيفا، وجاءت غالبية التوقعات لصالح رينارد، حيث أكدت الجماهير أن المدرب الفرنسي الأحق بلقب أفضل مدرب حتى الآن، بعد المستوى المميز الذي يُقدمه الأخضر.

وأشارت الجماهير، إلى أن رينارد قاد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لتحقيق فوز تاريخي على الأرجنتين، كما تألق أمام بولندا، وتمنوا للأخضر الانتصار على المكسيك، لخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022.

هيرفي رينارد
المدرب الفرنسي – المصدر @SaudiNT

السعودية والمكسيك

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية والمكسيك، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، على استاد لوسيل، مساء يوم الأربعاء المقبل.

ويحتل الأخضر المركز الثالث في مجموعته بنهائيات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما يتذيل منتخب المكسيك الأول لكرة القدم الترتيب برصيد نقطة.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

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