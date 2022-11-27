الجماهير: رينارد أفضل مدرب في مونديال 2022

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يُقدم المنتخب السعودي مستوى مميزًا مع الفرنسي هيرفي رينارد، ما دفع الجماهير لاختياره أفضل مدرب في كأس العالم 2022 حتى الآن.
ووجه حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، سؤالًا إلى الجماهير، اليوم الأحد، وقال: “أفضل مُدرب في مونديال قطر 2022 حتى الآن.. هو؟”.
وتفاعلت الجماهير مع تغريدة حساب كأس العالم فيفا، وجاءت غالبية التوقعات لصالح رينارد، حيث أكدت الجماهير أن المدرب الفرنسي الأحق بلقب أفضل مدرب حتى الآن، بعد المستوى المميز الذي يُقدمه الأخضر.
وأشارت الجماهير، إلى أن رينارد قاد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لتحقيق فوز تاريخي على الأرجنتين، كما تألق أمام بولندا، وتمنوا للأخضر الانتصار على المكسيك، لخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022.
ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية والمكسيك، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، على استاد لوسيل، مساء يوم الأربعاء المقبل.
ويحتل الأخضر المركز الثالث في مجموعته بنهائيات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما يتذيل منتخب المكسيك الأول لكرة القدم الترتيب برصيد نقطة.