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أملًا في التأهل لدور الـ16

الجماهير للاعبي الأخضر: اكتبوا التاريخ

2022-11-29 الساعة 12:08
الجماهير للاعبي الأخضر: اكتبوا التاريخ
المواطن - مروة نبيل

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تواصل الجماهير دعمها لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم قبل مباراته الهامة ضد المكسيك، وسط تمنيات بتألق الأخضر وتأهله إلى الدور الـ16.

السعودية والمكسيك

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية والمكسيك، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، مساء غدًا الأربعاء، على استاد لوسيل.

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الأخضر صاحب الفوز العربي بأولى جولات المونديال

ويملك الأخضر أكثر من فرصة لخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من مونديال 2022، حيث إن الفوز على منتخب المكسيك يضمن صعوده، فيما يكفيه التعادل، ولكن هذا الأمر مرهون بنتيجة مواجهة الأرجنتين وبولندا.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

الجماهير تدعم الأخضر

واستمرت الجماهير في دعم لاعبي الأخضر قبل مباراة السعودية ضد المكسيك، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ليواصل هاشتاق “الأربعاء ملحمة سعودية، ضمن قائمة الأكثر تداولًا في المملكة، اليوم الثلاثاء.

وعلق عبدالعزيز قائلًا: “لكل لاعبين الصقور الخضر.. اكتبوا التاريخ اصنعوا المجد.. كل جماهير الخليج والعرب بدعواتها معكم.. قاتلوا واستمتعوا والفرحة سعودية عربية بإذن الله”.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

وكتب الحربي: “بإذن الله تكون ملحمة تسجل بالتاريخ وتعيد للكرة السعودية هيبتها ومكانتها السابقة ويفرح الوطن بهذا الفوز”، وقال آخر: “أثق في الأخضر ومعه بكل الظروف حتى نصنع النصر نحن بالدعاء والتشجيع وهم باللعب في الملعب”.

وقال آخر: “مباراة صعبة وقوية مع منتخب المكسيك، مباراة يجب على المدرب أن يحسن التعامل معها بطريقة اللعب لأن المنتخب المكسيكي قوي لكن بالروح والتكتيك الفني وقيام اللاعبين بأدوارهم والحذر من الأخطاء عندها إن شاء الله الفوز حليفنا”.

وتابع أحمد السعيد أبو عبدالله عن الأخضر: ” اللاعبين والكادر الإداري والفني والجماهير الأربعاء ملحمة سعودية، همة وقمة وعزيمة وإصرار من الجميع للفوز بنتيجة المباراة يوم استثنائي بأمر الله.. تكفون بعزيمة الرجال أبطالنا الأمر سهل إن شاء الله”.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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