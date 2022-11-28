Icon

إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية Icon الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية Icon مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد Icon 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية Icon موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور Icon تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 Icon 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق Icon الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال Icon لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا Icon تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
بعد تألقهم في أول جولتين

الجماهير: مدافعو الأخضر الأفضل عربيًا بالمونديال

2022-11-28 الساعة 12:13
الجماهير: مدافعو الأخضر الأفضل عربيًا بالمونديال
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

يُقدم منتخب السعودية بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد مستوى مميزًا، ما دفع الجماهير لاختيار مدافعي الأخضر الأفضل في كأس العالم 2022 حتى الآن.

مدافعو الأخضر الأفضل

ووجه حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، سؤالًا إلى الجماهير، اليوم الاثنين، وقال: “أفضل مدافع عربي في مونديال قطر 2022 حتى الآن.. هو؟”.

قد يهمّك أيضاً
Img

واتساب تختبر ميزة الحالات الصوتية في الآيفون

Img

واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا

نجم منتخب السعودية علي البليهي
البليهي – المصدر @fifaworldcup_ar

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة حساب كأس العالم فيفا، وجاءت غالبية التوقعات لصالح نجوم الأخضر، حيث انقسمت الاختيارات بين علي البليهي وحسان تمبكتي، بعد المستوى المميز الذي يُقدمه منتخب السعودية دفاعيًا.

وأكدت الجماهير أن حسان تمبكتي خطف الأنظار، خاصة خلال مباراة السعودية ضد الأرجنتين، فيما اختار البعض الآخر، مدافع منتخب المغرب الأول لكرة القدم، رومان سايس، مشددين على أنه الأبرز مع نجوم المنتخب.

حسان تمبكتي
حسان تمبكتي

السعودية ضد المكسيك

على الجانب الآخر، يلعب منتخب السعودية ضد المكسيك، مساء يوم الأربعاء المقبل على استاد لوسيل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022.

وقبل اللقاء المقبل، يحتل الأخضر المركز الثالث في مجموعته بنهائيات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما يتذيل منتخب المكسيك الأول لكرة القدم الترتيب برصيد نقطة.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وفاة والدة الأمير سعود بن مساعد بن...
السعودية اليوم

وفاة والدة الأمير سعود بن مساعد بن...

السعودية اليوم
السيطرة على 4 أسود داخل استراحة
السعودية اليوم

السيطرة على 4 أسود داخل استراحة

السعودية اليوم
حقيقة طرد ماسك لموظفة تويتر على الهواء 
العالم

حقيقة طرد ماسك لموظفة تويتر على الهواء 

العالم
المعيرفي: افتتاح مونديال قطر 2022 لحظات تاريخية
الرياضة

المعيرفي: افتتاح مونديال قطر 2022 لحظات تاريخية

الرياضة
جلسة سابعة لاختيار رئيس لبنان الجديد
العالم

جلسة سابعة لاختيار رئيس لبنان الجديد

العالم
تحذيرات من السيناريو الأسوأ في كييف
حصاد اليوم

تحذيرات من السيناريو الأسوأ في كييف

حصاد اليوم
الأمم المتحدة تدعو إيلون ماسك لاحترام حقوق...
العالم

الأمم المتحدة تدعو إيلون ماسك لاحترام حقوق...

العالم
زارعة قلب إماراتي في جسد مواطن بالرياض
السعودية اليوم

زارعة قلب إماراتي في جسد مواطن بالرياض

السعودية اليوم