الجماهير: مدافعو الأخضر الأفضل عربيًا بالمونديال

يُقدم منتخب السعودية بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد مستوى مميزًا، ما دفع الجماهير لاختيار مدافعي الأخضر الأفضل في كأس العالم 2022 حتى الآن.

مدافعو الأخضر الأفضل

ووجه حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، سؤالًا إلى الجماهير، اليوم الاثنين، وقال: “أفضل مدافع عربي في مونديال قطر 2022 حتى الآن.. هو؟”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة حساب كأس العالم فيفا، وجاءت غالبية التوقعات لصالح نجوم الأخضر، حيث انقسمت الاختيارات بين علي البليهي وحسان تمبكتي، بعد المستوى المميز الذي يُقدمه منتخب السعودية دفاعيًا.

وأكدت الجماهير أن حسان تمبكتي خطف الأنظار، خاصة خلال مباراة السعودية ضد الأرجنتين، فيما اختار البعض الآخر، مدافع منتخب المغرب الأول لكرة القدم، رومان سايس، مشددين على أنه الأبرز مع نجوم المنتخب.

السعودية ضد المكسيك

على الجانب الآخر، يلعب منتخب السعودية ضد المكسيك، مساء يوم الأربعاء المقبل على استاد لوسيل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022.

وقبل اللقاء المقبل، يحتل الأخضر المركز الثالث في مجموعته بنهائيات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما يتذيل منتخب المكسيك الأول لكرة القدم الترتيب برصيد نقطة.