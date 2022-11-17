الجمهوريون يفتحون تحقيقًا يتعلق بنجل الرئيس بايدن

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أعلن الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي عن فتح تحقيق يتعلق بنجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقًا لقناة العربية.
ووفقًا للتقرير، لطالما كانت أنشطة هانتر بايدن وبايدن للأعمال العائلية محط تركيز الجمهوريين في الكابيتول هيل وللرئيس السابق ترامب، الذى أدى طلبه من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للنظر في تعاملات هانتر بايدن التجارية في أوكرانيا إلى أول محاكمة لعزل ترامب.
ألقى عضو اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، تشاك جراسلي (جمهوري من ولاية آيوا)، العديد من الخطب حول التعاملات التجارية العائلية لبايدن، وأرسل رسائل يزعم فيها أنه تلقى معلومات من المبلغين عن المخالفات حول الأنشطة التجارية للعائلة.
وأفادت شبكة سي بي إس نيوز في إبريل أن البنوك الأمريكية قامت بمراجعة أكثر من 150 معاملة مالية تتعلق بشؤون الأعمال الخاصة بأسرة بايدن سواء نجله هانتر أو شقيقه جيمس.
ورفضت وزارة الخزانة في سبتمبر طلبات من الجمهوريين الذين يشرفون على الرقابة في مجلس النواب لتقديم تقارير عن عائلة بايدن. ووعد كومر باستخدام السلطة التي تأتي مع مطرقة اللجنة للحصول عليها في حالة فوز حزبه بالأغلبية في العام المقبل.