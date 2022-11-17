Icon

محمد بن سلمان بخط يده: زيارتنا لكوريا تؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات Icon ولي العهد: نتطلع لتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية في جميع المجالات Icon جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة Icon قصة اللوحة في لقاء محمد بن سلمان وهان دوك سو Icon كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضبّاط الجامعيين Icon فرانس برس: جولة ولي العهد تؤكد سياسة السعودية أولًا Icon احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان Icon محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي Icon مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك Icon محمد بن سلمان بين الكبار .. رؤيتنا تقدمنا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
في مجلس النواب الأمريكي

الجمهوريون يفتحون تحقيقًا يتعلق بنجل الرئيس بايدن

2022-11-17 الساعة 8:23
الجمهوريون يفتحون تحقيقًا يتعلق بنجل الرئيس بايدن
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

أعلن الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي عن فتح تحقيق يتعلق بنجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقًا لقناة العربية.

هانتر بايدن

ووفقًا للتقرير، لطالما كانت أنشطة هانتر بايدن وبايدن للأعمال العائلية محط تركيز الجمهوريين في الكابيتول هيل وللرئيس السابق ترامب، الذى أدى طلبه من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للنظر في تعاملات هانتر بايدن التجارية في أوكرانيا إلى أول محاكمة لعزل ترامب.

قد يهمّك أيضاً
Img

جمعية “مساعي” الخيرية تشارك في معرض سيئول الدولي للاختراعات 2202

Img

قصة فيديو.. الطفل المالكي محارب السرطان في ونتر وندرلاند

ألقى عضو اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، تشاك جراسلي (جمهوري من ولاية آيوا)، العديد من الخطب حول التعاملات التجارية العائلية لبايدن، وأرسل رسائل يزعم فيها أنه تلقى معلومات من المبلغين عن المخالفات حول الأنشطة التجارية للعائلة.

وأفادت شبكة سي بي إس نيوز في إبريل أن البنوك الأمريكية قامت بمراجعة أكثر من 150 معاملة مالية تتعلق بشؤون الأعمال الخاصة بأسرة بايدن سواء نجله هانتر أو شقيقه جيمس.

ورفضت وزارة الخزانة في سبتمبر طلبات من الجمهوريين الذين يشرفون على الرقابة في مجلس النواب لتقديم تقارير عن عائلة بايدن. ووعد كومر باستخدام السلطة التي تأتي مع مطرقة اللجنة للحصول عليها في حالة فوز حزبه بالأغلبية في العام المقبل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ابن جمعة: هكذا يسطر ولي العهد سطوراً...
السعودية اليوم

ابن جمعة: هكذا يسطر ولي العهد سطوراً...

السعودية اليوم
وزير الطاقة: 13 مشروعًا طموحًا والاستثمارات 34...
السعودية اليوم

وزير الطاقة: 13 مشروعًا طموحًا والاستثمارات 34...

السعودية اليوم
حظ سيئ ينتظر التيرانجا بالمونديال بسبب إصابة...
حصاد اليوم

حظ سيئ ينتظر التيرانجا بالمونديال بسبب إصابة...

حصاد اليوم
مطالب بتقديم الامتحانات بسبب كأس العالم
السعودية اليوم

مطالب بتقديم الامتحانات بسبب كأس العالم

السعودية اليوم
تشافي يتواجد في كأس العالم 2022
الرياضة

تشافي يتواجد في كأس العالم 2022

الرياضة
مذكرة تفاهم مع مصر بحضور وزير الطاقة
السعودية اليوم

مذكرة تفاهم مع مصر بحضور وزير الطاقة

السعودية اليوم
تقليد الأفكار ليس من مخالفات العلامة التجارية
السعودية اليوم

تقليد الأفكار ليس من مخالفات العلامة التجارية

السعودية اليوم
نيوزيلندا تحقق في اختفاء 4 بيضات!
غرائب

نيوزيلندا تحقق في اختفاء 4 بيضات!

غرائب