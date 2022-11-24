الجوازات تؤكد اشتراط جواز السفر وبطاقة هيّا للراغبين في حضور فعاليات كأس العالم

أكدت المديرية العامة للجوازات على الراغبين في حضور فعاليات بطولة كأس العالم 2022 بدولة قطر اشتراط السفر بالجواز المسجّل في منصة (هيّا) مع الحصول على بطاقة (هيّا).

الهوية الوطنية:

وأوضحت الجوازات أن الهوية الوطنية لا تمكن من السفر إلى دولة قطر خلال فعاليات بطولة كأس العالم و يتعين على الراغبين في السفر لحضور بطولة كأس العالم أن تكون صلاحية جواز سفرهم أكثر من (3) أشهر للمواطنين ولمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، و(6) أشهر لبقية الدول، مع ضرورة الحصول على بطاقة (هيّا) على أن تكون فعّالة قبل السفر.

بطاقة هيا:

ونوّهت “الجوازات” إلى أنه بإمكان الراغبين في السفر لدولة قطر لحضور كأس العالم وفعالياته من المواطنين والمقيمين والسياح الحاصلين على بطاقة (هيّا) الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) لمعرفة أي تعليمات ذات علاقة، كما يمكن لجميع المستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني للمنصة الموحدة “حاضرين” على الرابط: هنا، الذي يهدف إلى تقديم المعلومات اللازمة لضمان سلاسة رحلتهم من داخل المملكة، إضافة إلى الزوار القادمين للمملكة.