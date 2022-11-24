Icon

عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد Icon لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة Icon الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد Icon ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية Icon ولي العهد‬⁩ يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت Icon حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية Icon حي الأمير فواز أعلى كمية أمطار في جدة Icon إنقاذ عائلة من 5 أشخاص احتجزهم سيل شعيب قرية الخيف Icon “وادي كأس العالم” ينقل حماس المونديال إلى زوار “ذا جروفز” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الهوية الوطنية لا تمكن من السفر إلى قطر

الجوازات تؤكد اشتراط جواز السفر وبطاقة هيّا للراغبين في حضور فعاليات كأس العالم

2022-11-24 الساعة 8:49
الجوازات تؤكد اشتراط جواز السفر وبطاقة هيّا للراغبين في حضور فعاليات كأس العالم
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أكدت المديرية العامة للجوازات على الراغبين في حضور فعاليات بطولة كأس العالم 2022 بدولة قطر اشتراط السفر بالجواز المسجّل في منصة (هيّا) مع الحصول على بطاقة (هيّا).

الهوية الوطنية:

وأوضحت الجوازات أن الهوية الوطنية لا تمكن من السفر إلى دولة قطر خلال فعاليات بطولة كأس العالم و يتعين على الراغبين في السفر لحضور بطولة كأس العالم أن تكون صلاحية جواز سفرهم أكثر من (3) أشهر للمواطنين ولمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، و(6) أشهر لبقية الدول، مع ضرورة الحصول على بطاقة (هيّا) على أن تكون فعّالة قبل السفر.

قد يهمّك أيضاً
Img

ولي العهد‬⁩ يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت

Img

أمير قطر ممازحًا وزير الرياضة: كيف النومة أمس؟

بطاقة هيا:

ونوّهت “الجوازات” إلى أنه بإمكان الراغبين في السفر لدولة قطر لحضور كأس العالم وفعالياته من المواطنين والمقيمين والسياح الحاصلين على بطاقة (هيّا) الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) لمعرفة أي تعليمات ذات علاقة، كما يمكن لجميع المستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني للمنصة الموحدة “حاضرين” على الرابط: هنا، الذي يهدف إلى تقديم المعلومات اللازمة لضمان سلاسة رحلتهم من داخل المملكة، إضافة إلى الزوار القادمين للمملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انخفاض أرباح بوان 7% إلى 38 مليون...
السوق

انخفاض أرباح بوان 7% إلى 38 مليون...

السوق
الباركود بالأماكن العامة أحدث طرق الاحتيال
السعودية اليوم

الباركود بالأماكن العامة أحدث طرق الاحتيال

السعودية اليوم
وظائف لدى شركة التصنيع الوطنية
حصاد اليوم

وظائف لدى شركة التصنيع الوطنية

حصاد اليوم
إصابة نجم REAL MADRID تُربك حسابات إسبانيا
الرياضة

إصابة نجم REAL MADRID تُربك حسابات إسبانيا

الرياضة
أساتذة الجامعات ينضمون إلى الاحتجاجات الإيرانية
العالم

أساتذة الجامعات ينضمون إلى الاحتجاجات الإيرانية

العالم
وزارة الشؤون الإسلامية تطلق برامج لطلبة المنح...
السعودية اليوم

وزارة الشؤون الإسلامية تطلق برامج لطلبة المنح...

السعودية اليوم
كواليس لقاء المسحل مع رئيس اتحاد القدم...
الرياضة

كواليس لقاء المسحل مع رئيس اتحاد القدم...

الرياضة
الزارع: الإجازة الاضطرارية ليست حقًا مكتسبًا
السعودية اليوم

الزارع: الإجازة الاضطرارية ليست حقًا مكتسبًا

السعودية اليوم