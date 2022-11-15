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تخصيص مسار لأجهزة الخدمة الذاتية

الجوازات تبدأ العمل في صالتي 3 و4 بمطار الملك خالد تزامنًا مع المونديال

2022-11-15 الساعة 11:13
الجوازات تبدأ العمل في صالتي 3 و4 بمطار الملك خالد تزامنًا مع المونديال
المواطن - واس

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بدأت المديرية العامة للجوازات بالعمل في صالتي (3) و (4) بمطار الملك خالد الدولي في الرياض تزامنًا مع فعاليات كأس العالم في قطر 2022م.

أجهزة تقنية:

وأوضح اللواء محمد بن عبدالعزيز السعد مدير جوازات منطقة الرياض، أن منصات الجوازات في الصالتين الجديدتين تبلغ (78) منصة تحتوي على أجهزة تقنية عالية الدقة وأجهزة التحقق من الخصائص الحيوية وأجهزة الكشف عن التزوير وأجهزة اتصال لتمرير المعلومة للمسؤول المناوب عند الحاجة.

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الخدمة الذاتية:

وأضاف اللواء السعد أنه تم تخصيص مسار لأجهزة الخدمة الذاتية التي تمكن المسافر من إنهاء إجراءات سفره ذاتيًا دون تدخل بشري في صالات القدوم والمغادرة، وذلك تحقيقًا للتحول الرقمي، أحد مستهدفات “رؤية المملكة 2030″، بمتابعة من معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.

وأكد مدير جوازات منطقة الرياض تسخير الإمكانات المادية والبشرية كافة، ورفع مستوى خدمة المسافر والإنجاز في وقت قياسي، حيث تم تأهيل الضباط والأفراد والعنصر النسائي بالعديد من الدورات التدريبية التي تمكنهم من العمل على الأنظمة التقنية.

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