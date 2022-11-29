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لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

الجوازات تصدر 15788 قراراً إدارياً .. غرامة وسجن وترحيل

2022-11-29 الساعة 12:24
الجوازات تصدر 15788 قراراً إدارياً .. غرامة وسجن وترحيل
المواطن - الرياض

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أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، 15788 قراراً إدارياً خلال شهر ربيع الآخر 1444 هـ، بحق مواطنين ومقيمين؛ لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوّعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

أهمية الإبلاغ عن المخالفات

وأكّدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

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ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

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