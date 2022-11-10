الجوازات تعلن نتائج القبول المبدئي لرتبة جندي رجال

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) للرجال.

وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر الدخول إلى منصة (أبشر- توظيف) https://jobs.sa