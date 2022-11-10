الجوازات تعلن نتائج القبول المبدئي لرتبة جندي رجال موثوق يضبط مشاهير الفلس : هند القحطاني تشكو التعليق ! موعد عرض الخدع البصرية وطريقة حجز تذاكر موسم الرياض 2022 شاهد تكريم الوزير القصبي لإلهام شاهين ونادية الجندي عصابة السلب في الرياض بقبضة الشرطة حساب المواطن: 3 خطوات لتحديث المستندات سفارة السعودية بهيوستن تغلق أبوابها بسبب نيكول بدء إيداع دعم حساب المواطن احذروا رسالة تويتر بلو: ينتهي حسابك للأبد الصلاة على والدة الأمير متعب بن عبدالله عصر اليوم
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) للرجال.
وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر الدخول إلى منصة (أبشر- توظيف) https://jobs.sa