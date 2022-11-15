الجوهرة الحقيل تبرعت بكبدها لإنقاذ طفلة لا تعرفها

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جسدت فتاة سعودية معنى العطاء والتضحية والإنسانية، بتبرعها بجزء من كبدها لإنقاذ طفلة لا تعرفها، فهي حقًّا اسم على مسمى “جوهرة”.
في عمل إنساني نبيل
الجوهرة الحقيل تضرب المثل في التضحية وحب الخير للآخرين ، بعد تبرعها بجزء من كبدها لإنقاذ حياة طفلة لاتعرفها
🇸🇦 تستحق التكريم 🇸🇦 pic.twitter.com/QBCrMOJkHf
— فايز المالكي (@fayez_malki) November 14, 2022
عندما سمعت الفتاة العشرينية الجوهرة الحقيل عن معاناة الطفلة جومانة مع مرض الكبد، من صديقتها، تألمت لألم الطفلة ولم تتردد لحظة في محاولة إنقاذها والتبرع لها بفص كبد.
تقول الجوهرة: إن الشخص الكبير أحيانًا يستطيع تحمل الألم، لكن الآلام في غاية الصعوبة مع الأطفال.
أشارت الجوهرة إلى أنها كانت تتمنى فعل ذلك منذ زمن، وإذا كان ممكن أن تتبرع بأكثر من مرة لم تتردد في إنقاذ حياة الآخرين، وتشجيع الناس على التبرع.
من جانب آخر، أعرب والد الطفلة جومانة بسعادته وفخره للعمل الإنساني الذي قامت به الفتاة، وأنه اعتبرها أخت لابنته.