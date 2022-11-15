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الجوهرة الحقيل تبرعت بكبدها لإنقاذ طفلة لا تعرفها

2022-11-15 الساعة 1:20
الجوهرة الحقيل تبرعت بكبدها لإنقاذ طفلة لا تعرفها
المواطن - الرياض

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جسدت فتاة سعودية معنى العطاء والتضحية والإنسانية، بتبرعها بجزء من كبدها لإنقاذ طفلة لا تعرفها، فهي حقًّا اسم على مسمى “جوهرة”.

عندما سمعت الفتاة العشرينية الجوهرة الحقيل عن معاناة الطفلة جومانة مع مرض الكبد، من صديقتها، تألمت لألم الطفلة ولم تتردد لحظة في محاولة إنقاذها والتبرع لها بفص كبد.

تقول الجوهرة: إن الشخص الكبير أحيانًا يستطيع تحمل الألم، لكن الآلام في غاية الصعوبة مع الأطفال.

عمل إنساني

أشارت الجوهرة إلى أنها كانت تتمنى فعل ذلك منذ زمن، وإذا كان ممكن أن تتبرع بأكثر من مرة لم تتردد في إنقاذ حياة الآخرين، وتشجيع الناس على التبرع.

من جانب آخر، أعرب والد الطفلة جومانة بسعادته وفخره للعمل الإنساني الذي قامت به الفتاة، وأنه اعتبرها أخت لابنته.

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