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تعليقًا على رفض شكوى الشباب

الحائلي: نتعامل بأساس أخلاقي مع الأندية واللاعبين

2022-11-18 الساعة 12:35
الحائلي: نتعامل بأساس أخلاقي مع الأندية واللاعبين
المواطن - الرياض

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علق رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، على قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن شكوى الشباب.

تعليق الحائلي

وقال الحائلي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “قررت لجنة الاحتراف في الشكوى المقدمة من نادي الشباب على أحمد شراحيلي رد شكوى نادي الشباب بشأن اتهام نادي الاتحاد بتحريض اللاعب”.

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وتابع أنمار الحائلي تعليقه قائلًا: “وإدارة نادي الاتحاد تؤكد على أن أخلاقياته في التعامل مع المؤسسات الرياضية والأندية واللاعبين تتسم بأساس أخلاقي ومهني سليم نابع من بنية أساسية تربى عليها”.

أحمد شراحيلي
شراحيلي – المصدر @ittihad

رفض الشكوى

وأعلنت لجنة الاحتراف ن رفض شكوى الشباب ضد الاتحاد وأحمد شراحيلي، لأن ما قدمه من مستندات مؤيدة للشكوى هي مجموعة من القرائن غير الموصلة، ولعدم كفاية الأدلة المقدمة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أحمد شراحيلي
شراحيلي – المصدر @ittihad

وكان نادي الاتحاد قد حصل على توقيع أحمد شراحيلي في يناير الماضي، حتى عام 2025، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع الشباب، والتي تسمح له بالتوقيع لأي ناد، وانضم إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي.

أحمد شراحيلي
أحمد شراحيلي

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  • لحوح

    خلينا ساكتين افضل يعني حمد الله وش صار في قضيته عندكم توقيف وغرامات ومنع من التسجيل كل هذا اتربيتو عليه وانت كان لك سابقة ومعروفة وطلعت واعتذرت بس يا لساني خليني ساكت ئال ايه البيئة ئال هههههاو يا ابو بيئة

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