الحائلي: نتعامل بأساس أخلاقي مع الأندية واللاعبين

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علق رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، على قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن شكوى الشباب.
وقال الحائلي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “قررت لجنة الاحتراف في الشكوى المقدمة من نادي الشباب على أحمد شراحيلي رد شكوى نادي الشباب بشأن اتهام نادي الاتحاد بتحريض اللاعب”.
وتابع أنمار الحائلي تعليقه قائلًا: “وإدارة نادي الاتحاد تؤكد على أن أخلاقياته في التعامل مع المؤسسات الرياضية والأندية واللاعبين تتسم بأساس أخلاقي ومهني سليم نابع من بنية أساسية تربى عليها”.
وأعلنت لجنة الاحتراف ن رفض شكوى الشباب ضد الاتحاد وأحمد شراحيلي، لأن ما قدمه من مستندات مؤيدة للشكوى هي مجموعة من القرائن غير الموصلة، ولعدم كفاية الأدلة المقدمة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وكان نادي الاتحاد قد حصل على توقيع أحمد شراحيلي في يناير الماضي، حتى عام 2025، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع الشباب، والتي تسمح له بالتوقيع لأي ناد، وانضم إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي.
لحوح
خلينا ساكتين افضل يعني حمد الله وش صار في قضيته عندكم توقيف وغرامات ومنع من التسجيل كل هذا اتربيتو عليه وانت كان لك سابقة ومعروفة وطلعت واعتذرت بس يا لساني خليني ساكت ئال ايه البيئة ئال هههههاو يا ابو بيئة