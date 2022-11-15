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مشيدًا بمستوى منتخب السنغال

الحبسي: أتوقع تتويج الأرجنتين بمونديال 2022

2022-11-15 الساعة 1:18
الحبسي: أتوقع تتويج الأرجنتين بمونديال 2022
المواطن - الرياض

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أشاد حارس المرمى العماني السابق، علي الحبسي بالمستوى الذي يُقدمه منتخب السنغال الأول لكرة القدم، متوقعًا تتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022.

تألق 3 منتخبات إفريقية

وتحدث علي الحبسي خلال تصريحاته لموقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، قائلًا: “أتوقع أن يشهد نهائي كأس العالم 2022 مواجهة قوية بين التانغو والماكينات الألمانية، على أرضية استاد لوسيل في 18 ديسمبر المقبل”.

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وتوقع وصول 3 منتخبات إفريقية إلى الأدوار الإقصائية، مؤكدًا أن السنغال تستطيع الذهاب بعيداً في المونديال، خاصة بعد التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا، مشيدًا بالمغرب وغانا، حيث يضم كلا المنتخبين لاعبين لا يستهان بهم في الملعب.

منتخب السنغال
لاعبو السنغال – المصدر @caf_online_AR

وتابع الحبسي: “السنغال لديها منتخب قوي وأسماء لامعة، وخير دليل على ذلك تتويج الفريق بلقب كأس أمم إفريقيا لأول مرة في تاريخها، بعد فوزه على مصر في نهائي البطولة في فبراير الماضي”.

وأضاف: “وعلينا ألا ننسى أيضاً منتخبي النجوم السوداء وأسود الأطلس، فنحن على موعد مع عروض كروية تحبس الأنفاس في المواجهات التي تجمع هذه المنتخبات مع غيرها من الفرق المشاركة في البطولة خلال دور المجموعات”.

منتخب المغرب
لاعبو المغرب

توقعات الحبسي

كما توقع الحبسي أن يشهد ربع نهائي المونديال مواجهات حاسمة، وكذلك الحال في نصف النهائي مع لقاء يجمع عمالقة أمريكا الجنوبية الأرجنتين والبرازيل، ولقاء آخر يجمع بين فرنسا حاملة لقب البطولة وألمانيا.

الأرجنتين في كأس العالم 2022 1
توقعات الحارس العماني بمشوار البطولة – المصدر qatar2022

وأوضح الحارس العماني أنه يتوقع تأهل ألمانيا إلى النهائي، في مواجهة عالمية أمام الأرجنتين وعرض كروي يخطف أنظار المشجعين من حول العالم، ويشهد تتويج التانغو بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه.

واستكمل: “ألمانيا تمتلك منتخباً قوياً ونخبة من أمهر اللاعبين، وبالتأكيد يعجبني الأداء الرائع للألمان، لكنني أتوقع فوز الأرجنتين باللقب العالمي، فعلى الأرجح لن يشارك ميسي في كأس العالم مرة أخرى بعد مونديال قطر 2022، بالتالي فإن فوز التانغو سيكون احتفالاً عالمياً بامتياز، لأحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم”.

علي الحبسي
توقعات الحبسي بتتويج الأرجنتين – المصدر qatar2022

الجوائز الفردية

وبشأن الجوائز الفردية في كأس العالم 2022، رشح الحبسي، ليونيل ميسي لحصد جائزتي الكرة الذهبية والحذاء الذهبي، كأفضل لاعب، وهداف البطولة، وحارس بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا، مانويل نوير، للتتويج بجائزة القفاز الذهبي، كأفضل حارس مرمى في المونديال.

الأرجنتين في كأس العالم 2022 1
توقعات الحبسي بالمتوجين – المصدر qatar2022

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