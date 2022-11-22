الحبوب تعتمد سعر شراء القمح من المزارعين للموسم المقبل

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أقر مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، سعر شراء القمح من المزارعين المحليين للموسم الزراعي المقبل 1444 / 1445هـ (2023م)، بـ (1750) ريالاً للطن.
وأوضحت المؤسسة، أن شراء القمح المحلي يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، بشأن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، التي تضمنت قيام “المؤسسة” بشراء القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بديلاً للأعلاف الخضراء، لمدة خمس سنوات، بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار تحددها المؤسسة، مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة.