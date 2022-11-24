الحبوب تعتمد صرف فرق سعر شراء القمح المحلي للمزارعين

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن اعتماد صرف مبلغ (52) ريال للطن، لفرق عن سعر الشراء المعتمد لهذا الموسم والمحدد بــ (1700) ريال للطن.

قرار مجلس الإدارة

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المتضمن “تعويض المزارعين المحليين وتحديد الفروقات إن وجدت مقارنه بالأسعار العالمية، وتطبيق ذلك بأثر رجعي لكافة المزارعين الذين قاموا بتوريد محصولهم لهذا الموسم، وذلك بعد إقفال موسم الاستلام العام الحالي”.

يُذكر أن المؤسسة أعلنت مؤخراً عن اقفال موسم شراء القمح للعام 1443/1444هـ (2022م)، وذلك بتوريد صافي كمية (538,436) طن، وبقيمة إجمالية بلغت نحو (934) مليون ريال.