الحج والعمرة تعلن ترشيح 6 متقدمين ومتقدمات على الوظائف الإدارية

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أعلنت وزارة الحج والعمرة عن ترشيح (6) متقدمين على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– أصل الهوية الوطنية + نسخة منها
– عدد ( 4 ) صور شمسية مقاس ( 486 ) ذات خلفية بيضاء
– العنوان الوطني
– الحساب البنكي
– أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها موضحا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو
– المعدل التراكمي وتاريخ التخرج .
– معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية
– من خارج المملكة ونسخة من كشف الدرجات بالإضافة إلى مفاتيح المعدل .
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