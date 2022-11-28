الحج والعمرة تعلن ترشيح 6 متقدمين ومتقدمات على الوظائف الإدارية

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن ترشيح (6) متقدمين على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوثائق المطلوبة:

– أصل الهوية الوطنية + نسخة منها

– عدد ( 4 ) صور شمسية مقاس ( 486 ) ذات خلفية بيضاء

– العنوان الوطني

– الحساب البنكي

– أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها موضحا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو

– المعدل التراكمي وتاريخ التخرج .

– معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية

– من خارج المملكة ونسخة من كشف الدرجات بالإضافة إلى مفاتيح المعدل .

رابط للاستعلام:

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