الحد الأعلى لاستقدام عمالة من بنجلاديش

تفاعل نظام مساند مع استفسارات المواطنين بشأن تكلفة العمالة المنزلية القادمة من بنجلاديش وعن الإجراءات المتبعة لاستقدامها.

13 ألف ريال

وجاء الرد من الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية بموقع “تويتر”، بأن تكلفة الحد الأعلى لدولة بنجلاديش تقدر بنحو 13 ألف ريال شامل قيمة الضريبة المضافة والأسعار التي تم تحديدها في نظام مساند.

الالتزام بالأسعار

وأضاف أنه لا يمكن أن يتجاوز السعر من قبل المكتب بعد تفعيل النظام، مع الالتزام بالأسعار المعلنة في مساند وعدم دفع أي مبالغ إضافية أخرى، ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل على الرقم التالي: 920002866.

خطوات توثيق عقود مساند

كشفت منصة مساند، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية التحقق من حالة عقد العمل بين المواطنين وبين العمالة المنزلية.

وذلك على النحو التالي:

1- الدخول إلى خدمة العقود.

2- الضغط على توثيق عقود العمل.

3- الموافقة على التعاهدات والإقرارات.

4- تظهر قائمة بالعمالة المنزلية لديك بحالتها (موثق أو غير موثق).

عقود خاصة

وتأتي المرحلة الثانية من الخدمة التي تشمل عقود العمل الخاصة في العمالة المنزلية الموجودة في المملكة التي لا يوجد لديهم عقود عمل سارية وموثقه عبر منصة مساند.