الحرارة 8 درجات تحت الصفر في ذا جروفز

استقبلت منطقة ذا جروفز “The Groves II”، إحدى مناطق موسم الرياض 2022، زوارها اليوم، بأجواء تتناغم فيها الطبيعة والموسيقى والترفيه، وسط أنسام الشتاء التي بدأت تلقي بظلالها على العاصمة الرياض خلال نوفمبر الجاري.

خيارات ترفيهية:

وفي أول أيامها بموسم هذا العام، أتاحت المنطقة لزوارها التجول في عدد من الخيارات الترفيهية المميزة على امتداد 36 ألف متر مربع، وتجربة الأنماط الغذائية لعدد من الثقافات العالمية التي تحتضنها المنطقة، خلال فعاليات موسم الرياض 2022.

وتتميز المنطقة التي تتخذ من حي السفارات بالعاصمة الرياض مقرًّا لها، بمجموعة من المذاقات القادمة من وجهات عالمية مختلفة، حيث تحتضن “ذا جروفز ماركت” التي تضم أحدث صيحات الموضة والأزياء والعلامات التجارية الشهيرة، فضلًا عن مطعم زاما زولو “Zama Zulu” الذي يقدم الأصناف الأفريقية بجانب عروض الرقص الحية.

ووفرت المنطقة لهواة الجليد والأجواء الثلجية طقوس ألاسكا وسيبيريا من خلال “ذا بولار ايس بار”، الذي تصل فيه درجات الحرارة إلى 8 درجات تحت الصفر، في تجربة مميزة تمنح الزوار أوقاتًا استثنائية ولحظات ترفيهية غير مسبوقة.

مذاقات مختلفة:

وتحتضن المنطقة مجموعة من المذاقات الشرقية والعالمية التي تجذب المهتمين بالأطباق العالمية، عبر مطاعم زودياك قاردن ” ZodiaC Garden”، وخواجة يَني “Khawaja Yanni”، وذا جروفز پيتزيريا “The Groves Pizzeria”، صاحب أول بيتزا نابوليتان إيطالية مخبوزة في فرن خشبي.

وتوفر ذا جروفز “The Groves”، لمحبي الرياضة وبطولة كأس العالم شاشة عملاقة تتيح لهم عيش أجواء تشجيعية وجماهيرية مميزة، وسط مجموعة من الفعاليات الاحتفالية، والأنغام الموسيقية، التي تزيد من الخيارات الترفيهية التي تضمها المنطقة، وتتوافر التذاكر عبر الرابط: هنا.

ويقدم موسم الرياض 2022، أكثر من 8500 يوم فعالية، وأكثر من 150 عرضًا غنائيًّا، و7 معارض عالمية، و17 مسرحية عربية، و8 عروض عالمية، إضافة إلى 108 تجارب تفاعلية، كما يوفر بمناطقه الترفيهية 240 متجرًا، و252 مطعمًا ومقهى، وعروض ألعاب نارية طوال أيام الموسم، إضافة إلى عرض WWE، ومباراة عالمية لكرة القدم.