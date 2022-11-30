الحصيني: اليوم نهاية الحالة السادسة .. أمطار غزيرة وانخفاض في الحرارة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني هطول أمطار من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء متفرقة من المرتفعات ما بين مناطق بدر ورابغ قد تمتد إلى جدة وجنوب المدينة وأجزاء محدودة من القصيم وحفر الباطن وشمال شرق حائل.

وأضاف الحصيني، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه من المتوقع كذلك انخفاض في درجات الحرارة على شمال المملكة حتى شمال الوسطى، موضحا “أن نهاية الحالة الجوية السادسة لموسم الوسم” للعام الجاري 1444هـ ستكون اليوم الأربعاء”.

توقعات طقس اليوم

في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق).

في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير والباحة ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على منطقة الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، حائل وأجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20-40كم تصل إلى 55كم /ساعة على الجزء الأوسط مع السحب الرعدية وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج متر إلى مترين يصل إلى ثلاث أمتار مع السحب الرعدية على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج مع السحب الرعدية.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.