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أمطار غزيرة وسيول على عدة مناطق

الحصيني يتوقع حالة وسمية سادسة بدءاً من الثلاثاء على عدة مناطق

2022-11-27 الساعة 10:20
الحصيني يتوقع حالة وسمية سادسة بدءاً من الثلاثاء على عدة مناطق
المواطن - الرياض

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، حالة وسمية سادسة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبل تشمل عدداً من المناطق.

أمطار وسيول

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع” تويتر”، إنه من المتوقع حالة وسمية سادسة يومي الثلاثاء والأربعاء 5- 6 جماد الأول 1444هـ على أجزاء من مناطق المدينة وتبوك والجوف والشمالية وحائل وتمتد إلى أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان والقصيم.

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وأضاف أن قوة الحالة بالترتيب تبوك والمدينة خاصة سواحلهما فالجوف والشمالية، موضحاً أن الحالة الجوية تتمثل في هطول أمطار غزيرة تؤدي إلى سيول.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من مناطق تبوك ، الجوف والحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 16-40كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

 

 

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