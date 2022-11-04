الحمادي: مباريات الأخضر بمونديال 1998 صعبة

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قال الصحفي الرياضي صالح الحمادي: إن طموحنا أن يصل المنتخب الوطني الأخضر إلى قائمة أفضل 30 منتخبًا بالتصنيف الدولي.
#ملعب_SBC | صالح الحمادي: طموحنا أن يصل منتخبنا لقائمة أفضل 30 منتخبًا بالتصنيف الدولي. #قناة_SBC pic.twitter.com/iJIlYUU1Feقد يهمّك أيضاً
— #ملعب_SBC (@sbcsport) November 3, 2022
وأضاف صالح الحمادي، في حديث لبرنامج ملعب SBC عبر قناة SBC، أن منتخب الدنمارك كان يملك نخبة من اللاعبين المتميزين في كأس العالم 1998، كما أن المنتخب الوطني واجهه ثم فرنسا، وهذا ما صعب علينا المهمة.
#ملعب_SBC | صالح الحمادي: الدنمارك كان يملك نخبة من اللاعبين في 98.. ومنتخبنا واجهه ثم فرنسا وهذا ما صعّب علينا المهمة. #قناة_SBC pic.twitter.com/8PxkzyEx8u
— #ملعب_SBC (@sbcsport) November 3, 2022