الحمادي: مباريات الأخضر بمونديال 1998 صعبة

قال الصحفي الرياضي صالح الحمادي: إن طموحنا أن يصل المنتخب الوطني الأخضر إلى قائمة أفضل 30 منتخبًا بالتصنيف الدولي.

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وأضاف صالح الحمادي، في حديث لبرنامج ملعب SBC عبر قناة SBC، أن منتخب الدنمارك كان يملك نخبة من اللاعبين المتميزين في كأس العالم 1998، كما أن المنتخب الوطني واجهه ثم فرنسا، وهذا ما صعب علينا المهمة.