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القيمة السوقية هي قيمة البيانات

الحمادي: مستخدمو واتساب معرضون للاحتيال

2022-11-25 الساعة 7:27
الحمادي: مستخدمو واتساب معرضون للاحتيال
المواطن - الرياض

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أكد الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، أن شركة فيسبوك ليس جديد عليها بيع البيانات الخاصة بالمستخدمين، ودائمًا تقول إنها تتعامل فعليًا مع الجيل الثالث وتقوم ببيع البيانات.

القيمة السوقية هي قيمة البيانات

لفت الحمادي في لقاء على قناة العربية، اليوم الجمعة، إلى أن شركة فيسبوك لا تملك أجهزة ولا أشياء محسوسة، ولكن قيمتها السوقية بشكل فعلي هي قيمة البيانات، وكلما زادت هذه البيانات زادت قيمتها.

أشار الخبير التقني إلى أن تسريب تلك البيانات يخفض من قيمتها السوقية.

فيسبوك تعاني من مسألة الحفاظ على سرية البيانات

من جانب آخر، أكد الحمادي أن فيسبوك لا تتحمل أي خسائر حاليًا خاصة مع تهاوى أسهمها، مشيرًا إلى أن سهمها نزل مؤخرًا لقرابة من النصف.

وأضاف الحمادي أن فيسبوك تعاني بشكل كبير جدًا من مسألة تسريب البيانات على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن مستخدمي تطبيق واتساب في عرضة للاحتيال والاستغلال.

تسريب بيانات 17 مليون حساب

يذكر أن مركز الإعلام الرقمي DMC قد أعلن في وقت سابق، عن وجود تسريب في بيانات 487 مليون مستخدم نشط على برنامج المحادثات الشهير واتساب بينها 17 مليون رقم من العراق.

وأكد المركز أن التسريب يشمل 84 دولة بعد أن ادعى شخص امتلاكه قاعدة البيانات النشطة ونشر الإعلان عنها في منتدى مجتمع القرصنة المعروف، فيما أكدت مصادر مستقلة صحّة هذه المزاعم.

وبيَّن المركز ان البيانات لا تشمل صور جهاز الهاتف بل الرقم وربما المكان وغيرها من المعلومات التي يمكن استهدافها بالإعلانات، مضيفًا بأن شركة ميتا لم تعلق على أنباء التسريبات حتى الآن.

 

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