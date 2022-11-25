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أكد الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، أن شركة فيسبوك ليس جديد عليها بيع البيانات الخاصة بالمستخدمين، ودائمًا تقول إنها تتعامل فعليًا مع الجيل الثالث وتقوم ببيع البيانات.
#نشرة_الرابعة | الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي: مستخدمو واتساب معرضون للاحتيال ولممارسات استغلالية أخرىقد يهمّك أيضاً
@Abdulaziz_Hmadi pic.twitter.com/7xB7L9PfBe
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 25, 2022
لفت الحمادي في لقاء على قناة العربية، اليوم الجمعة، إلى أن شركة فيسبوك لا تملك أجهزة ولا أشياء محسوسة، ولكن قيمتها السوقية بشكل فعلي هي قيمة البيانات، وكلما زادت هذه البيانات زادت قيمتها.
أشار الخبير التقني إلى أن تسريب تلك البيانات يخفض من قيمتها السوقية.
من جانب آخر، أكد الحمادي أن فيسبوك لا تتحمل أي خسائر حاليًا خاصة مع تهاوى أسهمها، مشيرًا إلى أن سهمها نزل مؤخرًا لقرابة من النصف.
وأضاف الحمادي أن فيسبوك تعاني بشكل كبير جدًا من مسألة تسريب البيانات على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن مستخدمي تطبيق واتساب في عرضة للاحتيال والاستغلال.
يذكر أن مركز الإعلام الرقمي DMC قد أعلن في وقت سابق، عن وجود تسريب في بيانات 487 مليون مستخدم نشط على برنامج المحادثات الشهير واتساب بينها 17 مليون رقم من العراق.
وأكد المركز أن التسريب يشمل 84 دولة بعد أن ادعى شخص امتلاكه قاعدة البيانات النشطة ونشر الإعلان عنها في منتدى مجتمع القرصنة المعروف، فيما أكدت مصادر مستقلة صحّة هذه المزاعم.
وبيَّن المركز ان البيانات لا تشمل صور جهاز الهاتف بل الرقم وربما المكان وغيرها من المعلومات التي يمكن استهدافها بالإعلانات، مضيفًا بأن شركة ميتا لم تعلق على أنباء التسريبات حتى الآن.