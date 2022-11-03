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لبحث مزاعم هجوم المسيرة

الخارجية الروسية تستدعي السفيرة البريطانية

2022-11-03 الساعة 2:45
الخارجية الروسية تستدعي السفيرة البريطانية
المواطن - متابعة

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استدعت وزارة الخارجية الروسية، السفيرة البريطانية، صباح اليوم الخميس، لبحث مزاعم موسكو بشأن تورط بلادها في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم.

استدعاء السفيرة

وكانت موسكو قد أعلنت، أمس الأربعاء، أنها ستستدعي السفيرة البريطانية لتقدم لها أدلة على تورط لندن في الهجمات الأخيرة على الأسطول الروسي في شبه جزيرة القرم.

ونفت السلطات البريطانية هذه الاتهامات، وأخذت على موسكو سعيها لصرف الانتباه عن خسائرها العسكرية في أوكرانيا.

تورط الاستخبارات البريطانية

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية للصحافة أمس الأربعاء: لا شك في تورط الاستخبارات البريطانية في الهجوم على السفن الروسية في نهاية أكتوبر في البحر الأسود وفي تخريب خطوط أنابيب الغاز في سبتمبر.

وأضافت: سيتم استدعاء السفيرة البريطانية وستعرض عليها العناصر اللازمة.. وسيتم إطلاع الرأي العام على العناصر التي ستقدم كدليل للجانب البريطاني.

تفاصيل الواقعة

ويتهم الجيش الروسي، خبراء بريطانيين بالتورط في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية السبت على أسطوله في خليج سيباستوبول في شبه جزيرة القرم.

ولم تنشر موسكو حتى الآن أي دليل يدعم اتهاماتها. ويتهم الكرملين المملكة المتحدة بالوقوف وراء الانفجارات التي ألحقت الضرر بخطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و 2 في بحر البلطيق في سبتمبر الماضي لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

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