الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى، في (مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن، إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج، مستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- ممرض قانوني (7 وظائف).
2- فني التنظير الباطني (6 وظائف).
3- فني تخطيط قلب – قسم الطوارئ (3 وظائف).
4- فني بصريات – قسم العيون.
5- فني مختبرات (6 وظائف).
6- صيدلي (11 وظيفة).
7- فني طب طوارئ (7 وظائف).
8- فني تقنية القلب أول.
9- فني مكافحه العدوى (وظيفتان).
10- فني سحب دم (4 وظائف).
11- فني تعقيم لوازم طبية.
12- صيدلي (3 وظائف).
13- فني / مساعد طبيب أسنان (4 وظائف).
14- فني معلوماتية صحية (3 وظائف).
15- فني سحب دم (وظيفتان).
16- فني تقنية القلب (وظيفتان).
17- فني ترميز طبي (وظيفتان).
18- فني أشعة (وظيفتان).
19- سكرتارية طبية (4 وظائف).
20- صيدلي (4 وظائف).
21- مساعد طبيب أسنان (3 وظائف).
22- فني معمل أسنان (وظيفتان).
23- فني مختبر (3 وظائف).
24- فني خدمات طبية طارئة (4 وظائف).
25- فني تعقيم (وظيفتان).
1- مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن.
2- إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج.
3- مستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران.
4- مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.
– التقديم على الوظائف مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/04/22هـ الموافق 2022/11/16م.
طريقة التقديم:
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