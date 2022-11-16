الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى، في (مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن، إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج، مستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.