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مؤكدًا وجود غيابات مؤثرة ضد المكسيك

الخراشي يُشيد بتألق الأخضر في مونديال 2022

2022-11-29 الساعة 10:02
الخراشي يُشيد بتألق الأخضر في مونديال 2022
المواطن - الرياض

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أشاد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، محمد الخراشي بمستوى الأخضر ضمن منافسات كأس العالم 2022، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه يُعاني من غيابات مؤثرة في مباراته المقبلة ضد المكسيك.

تعليق الخراشي

وقال محمد الخراشي: “نحن سعداء بالمشاركة في كأس العالم، وزادها جمالًا وحلاوة فوزنا على الأرجنتين وهذا إنجاز كبير جدًا يكفينا من مشاركة المونديال لأنه فريق مهيأ للفوز بكأس العالم ويضم نجوما كبارًا ومعروفين عالميًا”.

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المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وتابع: “في المباراة الثانية أمام بولندا؛ قدم الأخضر مباراة كبيرة وكان اللاعبون على مستوى عالٍ جدًا وقدموا ما عليهم وأكثر، وكنا نفتقد للتسجيل ولم نوفق في الفرص العديدة، والحظ لم يقف معنا”.

وواصل الخراشي خلال تصريحاته لقناة SSC: “مكتسبات المشاركة في مونديال قطر متعددة منها الثقة وتطوير المواهب بشكل كبير وغيرها”.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

غيابات الأخضر مؤثرة

وتحدث الخراشي عن الغيابات قائلًا: “غياب 4 عناصر أساسية سيكون مؤثرًا أمام منتخب المكسيك الذي اعتبره فريقًا خطيرًا ولديه سرعة ومهارة ولاعبين مميزين وطموحهم نفس طموحنا حيث يسعون للفوز للتأهل لثمن النهائي”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “أتمنى أن يكون البدلاء للرباعي في يومهم وتكون فرصة لانطلاقتهم، وبإذن الله وبفكر المدرب رينارد وذكاء لاعبي الأخضر، سنوفق بالفوز والتأهل”.

ويواجه الأخضر، منتخب المكسيك، غدًا الأربعاء، في ختام مرحلة المجموعات بمونديال قطر، ويغيب عنه في المباراة سلمان الفرج، ياسر الشهراني ومحمد البريك للإصابة، بجانب عبدالإله المالكي للإيقاف.

إصابة سلمان الفرج
الفرج

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