الخريف: نخطط للتحول لمدن صناعية ذكية

كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضبّاط الجامعيين فرانس برس: جولة ولي العهد تؤكد سياسة السعودية أولًا احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك محمد بن سلمان بين الكبار .. رؤيتنا تقدمنا وفد كبير يرافق ولي العهد يتقدمهم عبدالعزيز وخالد بن سلمان الفيل الأزرق وراء وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر تجول مع “المواطن” في حديقة السويدي بـ 44 صورة قالها محمد بن سلمان وضبط القاضي خير دليل: لن ينجو أي فاسد
قال وزير الصناعة بندر الخريف: إنهم يعملون على مشروع رفع كفاءة المدن الصناعية لتصبح مدنًا صناعية ذكية قادرة على احتضان مصانع المستقبل.
فيديو | وزير الصناعة لـ #الإخبارية: نعمل على رفع كفاءة المدن الصناعية لتصبح مدن صناعية ذكية pic.twitter.com/zBYqdYCmuO
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 16, 2022
وأوضح الخريف، في حواره لـ “قناة الإخبارية”، أنهم في قطاع التعدين يمتثلون للحفاظ على البيئة والاستثمارات التعدينية باستقدام الأجهزة الحديثة، فضلًا عن الرقابة على المناطق التعدينية النائية.
وأضاف الخريف أن الوزارة تعمل على مشروع مصانع المستقبل والذي يسعى لتحويل 4 آلاف مصنع لتبنى الثروة الصناعية الرابعة ومساعدتهم على المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج وتحقيق المستهدفات الصناعية.