الخريف: نخطط للتحول لمدن صناعية ذكية

قال وزير الصناعة بندر الخريف: إنهم يعملون على مشروع رفع كفاءة المدن الصناعية لتصبح مدنًا صناعية ذكية قادرة على احتضان مصانع المستقبل.

استثمارات التعدين

وأوضح الخريف، في حواره لـ “قناة الإخبارية”، أنهم في قطاع التعدين يمتثلون للحفاظ على البيئة والاستثمارات التعدينية باستقدام الأجهزة الحديثة، فضلًا عن الرقابة على المناطق التعدينية النائية.

مصانع المستقبل

وأضاف الخريف أن الوزارة تعمل على مشروع مصانع المستقبل والذي يسعى لتحويل 4 آلاف مصنع لتبنى الثروة الصناعية الرابعة ومساعدتهم على المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج وتحقيق المستهدفات الصناعية.