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غير شامل ضريبة القيمة المضافة

الخریف توقع عقد تشغيل وصيانة لقطاع المياه بجدة بقيمة 228 مليون ريال

2022-11-20 الساعة 12:07
الخریف توقع عقد تشغيل وصيانة لقطاع المياه بجدة بقيمة 228 مليون ريال
المواطن - الرياض

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أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة اليوم توقيع عقد أعمال تشغيل وصيانة قطاع المياه في مدينة جدة مع شركة المياه الوطنية بقيمة 228,166,000.00 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، وتبلغ المدة 60 شهرا، ويتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع ابتداء من الربع الثالث من 2022.

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الأسهم السعودية

وفي وقت سابق، واصل مؤشر سوق الأسهم رحلة الهبوط، للأسبوع الرابع على التوالي، مع انخفاضه بنحو 9 نقاط، في جلسة الخميس الماضي، لتصل التراجعات إلى نحو 8% منذ قمة 24 من أكتوبر.

خسائر أسبوعية

وسجل المؤشر خسائر أسبوعية بنحو 0.6% ليغلق عند مستويات 11142 نقطة، بسبب سهم أرامكو الذي تكبد خسائر أسبوعية بنحو 1.5% مسجلاً أدنى إغلاق أسبوعي في نحو 10 أشهر، حسب “CNBC”.

سهم تداول

كما سجل سهم تداول أدنى إغلاق أسبوعي في نحو 5 أشهر على الرغم من قرار فوتسي راسل رفع وزن المجموعة على مؤشراتها بعد زيادة نسبة الأسهم الحرة إلى 40% .

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