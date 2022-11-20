الخریف توقع عقد تشغيل وصيانة لقطاع المياه بجدة بقيمة 228 مليون ريال

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة اليوم توقيع عقد أعمال تشغيل وصيانة قطاع المياه في مدينة جدة مع شركة المياه الوطنية بقيمة 228,166,000.00 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، وتبلغ المدة 60 شهرا، ويتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع ابتداء من الربع الثالث من 2022.

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وفي وقت سابق، واصل مؤشر سوق الأسهم رحلة الهبوط، للأسبوع الرابع على التوالي، مع انخفاضه بنحو 9 نقاط، في جلسة الخميس الماضي، لتصل التراجعات إلى نحو 8% منذ قمة 24 من أكتوبر.

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