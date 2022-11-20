الخطوط السعودية تحدث رحلاتها إلى قطر

أصدر المركز الإعلامي للخطوط السعودية، تحديثًا بخصوص رحلات كأس العالم.

وقال المركز في بيان على تويتر، اليوم الأحد: إن جميع الرحلات من جدة تبدأ بـSV3XXX والمتجهة إلى دولة قطر سواء كان وصولها إلى مطار حمد الدولي أو مطار الدوحة ستكون عبر صالة الحجاج.

رحلات جوية

يشار إلى أن المملكة بدأت في تقديم خدمات حجز الرحلات المتكررة بينها وبين دولة قطر من خلال صفحة مخصصة على موقعها على الإنترنت، ومنحت المشاهدين الرياضيين إمكانية حجز الرحلات قبل المونديال، خطط لشغف الأعمال أثناء تقديم الخدمات التي يتوقعها المسافرون.

كما تسعى المملكة لتعزيز الرحلات الجوية السياحية في المملكة حيث يمكن لعشاق كرة القدم الوصول إلى الدوحة بسهولة، مما يجذب المشجعين القطريين إلى زيارة المملكة.