الخمرة وذهبان تسجلان أعلى كمية للأمطار بمكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، أن قرية الخمرة بمنطقة مكة المكرمة سجلت أعلى كمية للأمطار منذ أمس الخميس وحتى اليوم الجمعة بواقع بـ 87.4 ملليمتر.
ونشر المركز إنفوجراف أوضح كميات الأمطار الهاطلة على مناطق مكة المكرمة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لمحطات الرصد بالمحافظة.
وسجلت قرية الخمرة أعلى كمية أمطار في مكة المكرمة بواقع 87.4 ملليمتر، وتلتها بلدية ذهبان بواقع 80.2 ملليمتر، ثم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بواقع 34.4 ملليمتر.
من جانبه، أعلنت جمعية الطقس والمناخ، عن استمرار الحالة المطرية اليوم الجمعة على أجزاء من منطقة مكة، وقد تمتد حتى عسير وربما أجزاء من الحدود الشمالية.
فيما كشف خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني عن توقعاته بشأن طقس اليوم، قائلًا عبر حسابه بموقع “تويتر” إنه حسب المراصد متوقع اليوم الجمعة، استمرار الحالة الخامسة الممطرة على أجزاء من مناطق مكة وعسير وجازان والكويت وشمال الشرقية وجنوب المدينة بأمطار من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد.
وأضاف أنه من المتوقع أيضًا هبوب رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية نهارًا على وسط وشرق وشمال المملكة.