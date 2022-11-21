الداخلية تنهي إجراءات عدد من أسر شهداء الأمن لحضور مباريات الأخضر بالمونديال

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أنهت وزارة الداخلية إجراءات عدد من أسر شهداء رجال الأمن من جميع مناطق المملكة، بالتنسيق مع وزارة الرياضة، وذلك لتمكينهم من مساندة المنتخب السعودي بحضور مبارياته أمام منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك في كأس العالم 2022 بدولة قطر الشقيقة.
يأتي ذلك ضمن الجهود التي تقدمها وزارة الداخلية في رعاية أسر الشهداء والمصابين، وتمكينهم من حضور الفعاليات والمناسبات المحلية والدولية.