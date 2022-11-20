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تشديد على عدم إيواء المخالفين

الداخلية: مخالفو الأنظمة خطر جسيم

2022-11-20 الساعة 10:05
الداخلية: مخالفو الأنظمة خطر جسيم
المواطن - الرياض

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قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية طلال الشلهوب: إن الأشخاص المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خطر جسيم عالٍ جدًّا.

خطر جسيم

وأكد الشهلوب في مداخلة مع قناة الإخبارية، اليوم الأحد: إن أثر ذلك خطر كبير جدًّا على أمن الحدود، بما في ذلك من جمع الأموال وإدخال مخدرات وغيرها من الأمور غير المشروعة، مؤكدًا أن أثر ذلك كبير جدًّا ليس على الوضع الأمني فقط ولكن على البعد الاجتماعي والصحي والاقتصادي.

وشدد متحدث الداخلية على عدم إيواء أي مخالفين، متسائلًا: كيف للمواطنين أن يثقوا بهم ويفتحوا لهم مؤسساتهم ومنازلهم؟!

وأكد الشهلوب أن وزارة الداخلية تتكاتف مع مؤسساتها لتوفر وتمكن أصحاب الأعمال والمنشآت للتأكد من هوية الأشخاص الذين يعملون معهم.

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