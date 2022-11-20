الداخلية: مخالفو الأنظمة خطر جسيم

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قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية طلال الشلهوب: إن الأشخاص المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خطر جسيم عالٍ جدًّا.
فيديو | المتحدث الأمني لوزارة الداخلية طلال الشلهوب لـ #الإخبارية: مخالفو أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خطر جسيم عالٍ جدا.. وكيف للمواطنين أن يثقوا بهم ويفتحوا لهم مؤسساتهم ومنازلهم pic.twitter.com/2D15IoCYqj
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 20, 2022
وأكد الشهلوب في مداخلة مع قناة الإخبارية، اليوم الأحد: إن أثر ذلك خطر كبير جدًّا على أمن الحدود، بما في ذلك من جمع الأموال وإدخال مخدرات وغيرها من الأمور غير المشروعة، مؤكدًا أن أثر ذلك كبير جدًّا ليس على الوضع الأمني فقط ولكن على البعد الاجتماعي والصحي والاقتصادي.
وشدد متحدث الداخلية على عدم إيواء أي مخالفين، متسائلًا: كيف للمواطنين أن يثقوا بهم ويفتحوا لهم مؤسساتهم ومنازلهم؟!
وأكد الشهلوب أن وزارة الداخلية تتكاتف مع مؤسساتها لتوفر وتمكن أصحاب الأعمال والمنشآت للتأكد من هوية الأشخاص الذين يعملون معهم.