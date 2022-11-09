الدخل 4500 ريال وحساب المواطن صفر!

جدد حساب المواطن التأكيد على موعد نزول الدعم في حسابات المستفيدين الذين صدرت لهم نتائج الأهلية داعيًا من لديه مشكلة إلى التقدم باعتراض عند فتح باب الاعتراض بعد 5 أيام من إيداع دفعة نوفمبر.

الدفعة صفر

وتلقت خدمة المستفيدين استفسارًا من مواطن قال فيه : دخلي 4500 ريال شهريًا ولا يوجد لدي تابعون والدفعة صفر لماذا؟”.

ورد الحساب بالقول: لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “نوفمبر”، وفي حال صدرت لك نتيجة الأهلية “مؤهل” بتاريخ 28/10/2022، وانطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ ” 10 نوفمبر ” ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.