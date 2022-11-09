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الدخل 4500 ريال وحساب المواطن صفر!

2022-11-09 الساعة 2:41
الدخل 4500 ريال وحساب المواطن صفر!
المواطن - الرياض

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جدد حساب المواطن التأكيد على موعد نزول الدعم في حسابات المستفيدين الذين صدرت لهم نتائج الأهلية داعيًا من لديه مشكلة إلى التقدم باعتراض عند فتح باب الاعتراض بعد 5 أيام من إيداع دفعة نوفمبر.

الدفعة صفر

وتلقت خدمة المستفيدين استفسارًا من مواطن قال فيه : دخلي 4500 ريال شهريًا ولا يوجد لدي تابعون والدفعة صفر لماذا؟”.

ورد الحساب بالقول: لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “نوفمبر”، وفي حال صدرت لك نتيجة الأهلية “مؤهل” بتاريخ 28/10/2022، وانطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ ” 10 نوفمبر ” ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

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