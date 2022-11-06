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يمكن تعميمها بالمدن

الدراسة عن بعد الحل لازدحام الرياض

2022-11-06 الساعة 9:20
الدراسة عن بعد الحل لازدحام الرياض
المواطن - الرياض

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تحدث رئيس قسم التخطيط في جامعة الملك سعود، د. وليد الزامل، اليوم الأحد، عن الحلول الخلاقة لتخفيف الازدحام الذي تشهده منطقة الرياض، ولاسيما وقت الدراسة.

جدولة الدراسة

وأشار الزامل، في حواره لبرنامج “الراصد” على “قناة الإخبارية”، إلى أن إعادة جدولة الدراسة عن بعد سيسهم في تقليص الازدحام المروري بنسبة تصل لـ 50%، ما يجعله من الحلول الخلاقة لتخفيف ازدحام الرياض.

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وليد الزامل

أوضح الزامل، أنه يمكن إجراء تجربة الدراسة عن بعد من خلال جدولة المقررات الدراسية ولو يوم واحد في الأسبوع، وعلى هذا المنوال يمكن تعميمه في مختلف أنحاء المملكة.

منطقة الرياض

تشهد مدن المملكة ازدحامًا مروريًّا ولاسيما في العاصمة الرياض، حيث يقضي المواطن في شوارع العاصمة ساعات طويلة خاصة في أوقات الذروة، وهناك إشكالية الحوادث المرورية، وخاصة البسيطة منها التي تسبب بعضها في اختناقات مرورية تمتد لساعات.

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