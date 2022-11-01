الدرعية تستضيف معرض تصاميم ذا لاين

تستضيف مدينة الرياض النسخة الثالثة لمعرض نيوم لتصاميم مدينة المستقبل “ذا لاين”، الذي يقام تحت عنوان “اكتشف ذا لاين”، وذلك في الفترة من 6 نوفمبر 2022م إلى 29 أبريل 2023م.

وسيقدم المعرض، الذي سيقام في مؤسسة بينالي الدرعية للفن المعاصر في حي جاكس بالدرعية على مدار ستة أشهر، تجربة فريدة لزواره؛ حيث سيمنحهم فرصة مميزة للتعرف عن قرب على معالم وتصاميم مدينة “ذا لاين” وإمكاناتها المعمارية والهندسية عبر جولات إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية.

المحطة الثالثة

ويصل معرض تصاميم “ذا لاين” إلى الرياض بعد محطتين سابقتين له في مدينتي جدة والدمام، ليقدم لسكان العاصمة وزوارها هذه المرة تفاصيل ثرية حول مكونات المدينة وجوانب المعيشة في”ذا لاين”، إضافة إلى التعرّف على قطاعات نيوم المتعددة، ومناطقها الطبيعية المتنوعة والرائعة؛ حيث تبدو كل العناصر في تناغم وانسجام.

وسيفتح المعرض أبوابه للزوار يومياً من الساعة 9 صباحًا حتى 11 مساء من الأحد إلى الأربعاء، ومن 9 صباحاً حتى 12 منتصف الليل من الخميس إلى السبت، ومن 3 مساء حتى 12 منتصف الليل يوم الجمعة.ويمكن للراغبين في زيارة المعرض حجز التذاكر المجانية من موقع معرض “ذا لاين” ، وسيتمكن الزوار خلال الجولة من التعرف على مستقبل المجتمعات الحضرية في بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات، إلى جانب الإطلاع على منهجية نيوم في تطبيق مبادىء الاستدامة وحماية البيئة، من خلال المحافظة على 95% من الأراضي للطبيعة، والاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 100% لجعل صحة الإنسان ورفاهيته أولوية مطلقة بدلًا من أولوية النقل والبنية التحتية كما في المدن التقليدية.

مدينة ذا لاين

وتقدم مدينة “ذا لاين” نهجًا جديدًا لتصميم المدن يركز على مفهوم “انعدام الجاذبية”؛ وذلك بتوزيع وبناء مكونات المدينة على شكل طبقات عمودية، ما يتيح للناس إمكانية التحرك في الاتجاهات الثلاثة (إلى الأعلى، وإلى الأسفل، وكذلك بشكل أفقي في كل جانب). وعلى عكس مفهوم المدن التقليدية، تُسهل هذه الفكرة عملية التنقل بين مواقع الاحتياجات اليومية، من أماكن عمل، ومدارس، وحدائق، ومنازل في غضون خمس دقائق سيرًا على الأقدام. ويبلغ عرض المدينة 200 متر فقط على امتداد 170 كيلومترًا، وارتفاعٍ يبلغ 500 متر فوق سطح البحر. وستُبنى المدينة على مساحة لا تتجاوز 34 كيلومترًا مربعًا، لتتسع لنحو تسعة ملايين نسمة، وهو أمر غير مسبوق تمامًا في مدنٍ بهذا الحجم.

ويأتي هذا المعرض استكمالًا لمبادرة نيوم لتعريف سكان المملكة وزوارها على التصاميم غير المسبوقة لمدينة المستقبل، التي كان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة نيوم، قد أعلن عنها في يوليو الماضي.