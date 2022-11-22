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أكبر منطقة ترفيهية بموسم الرياض

الدرون تحتفل بافتتاح بوليفارد وورلد

2022-11-22 الساعة 12:20
الدرون تحتفل بافتتاح بوليفارد وورلد
المواطن - الرياض

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نشر حساب موسم الرياض على تويتر، لقطات مصورة للعروض الاستعراضية التي تحتفل بافتتاح بوليفارد وورلد، أكبر منطقة ترفيهية في موسم الرياض 2022.

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طائرات الدرون

وأظهرت بعض اللقطات طائرات الدرون وهي تحلق في سماء الرياض، لتكمل بأنوارها فرحة الاحتفال.

وافتتح تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه، منطقة بوليفارد وورلد، أكبر منطقة ترفيهية في موسم الرياض 2022، بدعم من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأكثر من 120 تجربة و10 مناطق، تم إنجازه في 82 يومًا.

تجارب خيالية

تتيح منطقة بوليفارد وورلد لزوارها التنقل من مدينة إلى أخرى عبر 11 محطة، إضافةً إلى أكبر مسرح كروي في العالم، مع مدينة ألعاب لعشاق الحماس والإثارة، وغيرها من التجارب الترفيهية التي تناسب جميع الفئات.

ويعيش زوار بوليفارد وورلد تجربة سياحية مختلفة، بين معالم الدول السياحية الشهيرة وتذوق أشهى الأكلات الإيطالية والفرنسية والإسبانية وغيرها من المطاعم العالمية، بالإضافة إلى التجول وسط عروض هوليود الحية والاستمتاع بالعروض الموسيقية المختلفة.

 

 

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