موقف بين الدعيع والملك فهد بكأس العالم 1994

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استضاف برنامج ملعب SBC مع الإعلامي خالد الشنيف على قناة SBC لاعبي المنتخب الوطني السابقين فؤاد أنور والحارس السابق محمد الدعيع.
بث مباشر عبر #تويتر | برنامج #ملعب_SBC مع خالد الشنيف وضيوفه فؤاد أنور، محمد الدعيع.@k_alshenaif @FuadAnwar06 @MohammedAlDeayehttps://t.co/1s8gRPNuBk
— #ملعب_SBC (@sbcsport) November 1, 2022
قال الحارس الدولي السابق محمد الدعيع عن ذكرياته مع المونديال لـ برنامج ملعب SBC إن الملك فهد اتصل علي بعد مباراة هولندا في كاس العالم 1994 في وقت متأخر ودعمني معنويًا بعدما خسرنا 2-1.
#ملعب_SBC | محمد الدعيع: الملك فهد اتصل علي بعد مباراة #هولندا في وقت متأخر ودعمني معنويًا. #قناة_SBC@MohammedAlDeaye pic.twitter.com/BrGQUACMP4
— #ملعب_SBC (@sbcsport) November 1, 2022
وأكد محمد الدعيع أن المنتخب الوطني الأخضر لا يظهر مستواه إلّا بالمجموعة القوية.