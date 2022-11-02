موقف بين الدعيع والملك فهد بكأس العالم 1994

استضاف برنامج ملعب SBC مع الإعلامي خالد الشنيف على قناة SBC لاعبي المنتخب الوطني السابقين فؤاد أنور والحارس السابق محمد الدعيع.

اتصال الملك فهد

قال الحارس الدولي السابق محمد الدعيع عن ذكرياته مع المونديال لـ برنامج ملعب SBC إن الملك فهد اتصل علي بعد مباراة هولندا في كاس العالم 1994 في وقت متأخر ودعمني معنويًا بعدما خسرنا 2-1.

المجموعة القوية

وأكد محمد الدعيع أن المنتخب الوطني الأخضر لا يظهر مستواه إلّا بالمجموعة القوية.